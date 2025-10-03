8 trẻ em Ấn Độ tử vong nghi do siro ho nhiễm độc

Giới chức Ấn Độ đang mở cuộc điều tra quy mô lớn sau khi 8 trẻ em tại hai bang Madhya Pradesh và Rajasthan tử vong, nghi ngờ liên quan siro ho nhiễm độc do các cơ sở y tế công cung cấp.

Hôm 1/10, nhà chức trách Ấn Độ xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là các nạn nhân đã sử dụng siro ho bị nhiễm độc. Tại bang Madhya Pradesh, 6 trẻ dưới 5 tuổi tử vong trong 15 ngày qua với triệu chứng chung là suy thận. Gia đình các em cho biết ban đầu các bé chỉ bị cảm lạnh và sốt nhẹ. Sau khi dùng thuốc theo đơn của bác sĩ địa phương, bao gồm cả siro ho, các em có dấu hiệu hồi phục nhưng nhanh chóng tái phát, kèm hiện tượng lượng nước tiểu giảm đột ngột rồi chuyển sang nhiễm trùng thận. Ba trong số này đã không qua khỏi dù được chuyển đến thành phố Nagpur cấp cứu.

"Con chúng tôi chưa từng ốm đau. Lần này, cháu chỉ sốt nhẹ. Sau khi uống siro, cháu không đi tiểu được nữa và chúng tôi đã không thể cứu được con", một phụ huynh cho biết.

Tương tự, bang Rajasthan cũng ghi nhận hai trẻ tử vong và nhiều em khác nhập viện sau khi uống một loại siro ho thông thường. Chính quyền bang đã ra lệnh cấm lưu hành 22 lô thuốc, đồng thời gửi mẫu đi xét nghiệm.

Ảnh minh họa: PA

Kết quả sinh thiết thận của các nạn nhân ở bang Madhya Pradesh cho thấy sự hiện diện của diethylene glycol - một hóa chất công nghiệp độc hại. Hầu hết bệnh nhi được gia đình cho uống siro nhãn hiệu Coldrif và Nextro-DS. Ông Sheelendra Singh, người đứng đầu quận Chhindwara, lập tức cấm bán hai sản phẩm này và phát cảnh báo khẩn.

"Báo cáo sinh thiết cho thấy thuốc nhiễm độc là nguyên nhân gây suy thận. Mối liên hệ này là không thể bỏ qua", ông Singh nói.

Trong một diễn biến khác, bác sĩ Tarachand Yogi, Trung tâm Y tế Cộng đồng Bayana (Rajasthan), đã uống thử một liều siro để trấn an các bậc phụ huynh, nhưng được cho là đã bất tỉnh 8 tiếng sau đó.

Hiện Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) phỏng vấn các gia đình, thu thập mẫu thuốc và khảo sát từng nhà để xác định thêm những trường hợp bị ảnh hưởng. Giới chức y tế khuyến cáo mọi người không sử dụng các loại siro này cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ đối mặt với thảm kịch liên quan đến dược phẩm. Trước đây, nhiều loại siro ho sản xuất tại nước này cũng từng gây ra các ca tử vong cho trẻ em trong và ngoài nước, dấy lên báo động về công tác quản lý dược phẩm.

Bình Minh (Theo Independent, NDTV, Hindustan Times)