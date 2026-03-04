Chủ động theo dõi đường huyết qua máy đo liên tục 3P

Máy đo đường huyết liên tục 3P vừa bổ sung ba tính năng "Cài đặt ngưỡng cảnh báo linh hoạt", "Tình trạng thiết bị", "Gửi thông báo chủ động", giúp người dùng theo dõi đường huyết thuận tiện hơn.

Máy đo đường huyết liên tục 3P là giải pháp do FPT phát triển, gồm cảm biến, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT MediCare. Thiết bị cho phép theo dõi chỉ số glucose liên tục 24/7 mà không cần chích máu đầu ngón tay, dữ liệu được cập nhật tự động và hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ, giúp người bệnh hiểu rõ hơn diễn biến đường huyết trong ngày.

Bên cạnh độ chính xác của chỉ số đo, người dùng ngày càng quan tâm đến sự ổn định kết nối và khả năng được hỗ trợ nhanh chóng khi phát sinh vấn đề. Từ nhu cầu thực tế đó, FPT MediCare đã bổ sung ba tính năng mới: "Cài đặt ngưỡng cảnh báo linh hoạt", "Tình trạng thiết bị", "Gửi thông báo chủ động".

Cài đặt ngưỡng cảnh báo - cá nhân hóa theo nhu cầu

Tính năng cài đặt ngưỡng cảnh báo giúp người dùng nhận được thông báo kịp thời khi đường huyết tăng cao hoặc hạ thấp, hạn chế nguy cơ rơi vào các tình huống nguy hiểm.

Người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh ngưỡng cảnh báo đường huyết cao và thấp theo tình trạng cá nhân hoặc khuyến nghị của bác sĩ. Hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh ngưỡng cảnh báo phù hợp với từng giai đoạn điều trị. Cụ thể, ngưỡng cảnh báo mức cao có thể điều chỉnh trong khoảng 120-500 mg/dL (tương đương 6.7 - 27.8 mmol/L), trong khi ngưỡng cảnh báo mức thấp được thiết lập linh hoạt 60-100 mg/dL (tương đương 3.3-5.6 mmol/L), giúp người dùng chủ động kiểm soát đường huyết theo mục tiêu cá nhân.

Đặc biệt, mức cảnh báo "Rất thấp" được mặc định dưới 54 mg/dL (tương đương 3.0 mmol/L), nhằm đảm bảo người dùng nhận được cảnh báo sớm trong những tình huống nguy cơ cao.

Người dùng cũng có thể chủ động bật hoặc tắt cảnh báo trên ứng dụng FPT MediCare, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Đại diện FPT cho biết, việc cá nhân hóa ngưỡng cảnh báo không chỉ tăng tính linh hoạt trong cài đặt mà còn giúp người dùng chủ động hơn trong kiểm soát đường huyết, phù hợp với mục tiêu điều trị và tình trạng sức khỏe của từng cá nhân.

Tính năng "Cài đặt ngưỡng cảnh báo" trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT MediCare

Tình trạng thiết bị - hạn chế gián đoạn khi sử dụng

Với tính năng "Tình trạng thiết bị", người dùng có thể tự kiểm tra tình trạng thiết bị ngay trên ứng dụng FPT MediCare. Khi có sự cố phát sinh như mất kết nối bluetooth, trạng thái đồng bộ hay tình trạng gửi cảnh báo,... hệ thống sẽ hiển thị trạng thái lỗi và đưa ra hướng dẫn khắc phục tương ứng cho từng lỗi.

Tính năng này giúp người dùng không cần lo lắng về tình trạng hoạt động của thiết bị hay phải tự suy đoán nguyên nhân lỗi. Người dùng có thể nhanh chóng xác định vấn đề và xử lý theo hướng dẫn, giúp hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người mới làm quen với thiết bị công nghệ hoặc người cao tuổi.

Theo ghi nhận từ nhóm người dùng thử nghiệm, việc có thể tự kiểm tra và khắc phục lỗi cơ bản giúp họ yên tâm hơn khi sử dụng, đồng thời giảm cảm giác phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài trong các tình huống đơn giản.

Tính năng "Tình trạng thiết bị" trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT MediCare

Gửi thông báo chủ động - tăng kết nối người dùng và nhà cung cấp

Ứng dụng FPT MediCare còn bổ sung tính năng gửi thông báo trực tiếp đến người dùng. Thông qua tính năng này, đội ngũ chăm sóc khách hàng có thể chủ động gửi thông tin liên quan đến quyền lợi, hỗ trợ kỹ thuật, chương trình ưu đãi hoặc các thông báo cần thiết khác ngay trên ứng dụng đến trực tiếp người dùng. Người dùng có thể phản hồi trực tiếp, tạo ra kênh tương tác hai chiều ngay trong quá trình sử dụng. Điều này người dùng tiếp nhận thông tin từ một kênh chính thống, được xác thực, hạn chế tình trạng nhầm lẫn hoặc bỏ sót các thông báo quan trọng từ nhiều nguồn khác nhau.

Việc tích hợp tính năng gửi thông báo cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dùng và đơn vị cung cấp dịch vụ, giúp các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm được tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn.

"Tính năng gửi thông báo chủ động" trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT MediCare

Theo đại diện FPT, ba tính năng mới được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng trong quá trình theo dõi đường huyết liên tục. "Chúng tôi không chỉ cung cấp các chỉ số đo, mà còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, nơi người dùng có thể chủ động kiểm soát thiết bị, duy trì kết nối ổn định và nhận được hỗ trợ kịp thời khi cần thiết", đại diện FPT cho biết.

Vị này bổ sung, thời gian tới, FPT tiếp tục hoàn thiện các công cụ trên ứng dụng, mở rộng khả năng cá nhân hóa và tăng cường tương tác hai chiều. Mục tiêu là giúp người dùng hình thành thói quen theo dõi sức khỏe chủ động, và an tâm hơn với sự đồng hành của công nghệ.

Kim Anh