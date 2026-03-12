Chủ đất qua đời khi chưa sang tên sổ đỏ cho tôi, giao dịch có bị vô hiệu?

Tôi mua đất của người quen, đã viết giấy giao dịch, có người làm chứng và trả 2/3 tiền thì ông ấy qua đời đột ngột, không biết người con có được thay bố hoàn tất nốt thủ tục không?

Theo thỏa thuận, 1/3 tiền còn lại sẽ thanh toán khi công chứng hợp đồng và làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Do cả hai đều bận cuối năm nên việc này chưa thực hiện.

Cuối năm vừa rồi, chủ đất đột ngột qua đời. Con trai ông là người đang quản lý giấy tờ đất đai của gia đình. Tôi dự định tang gia bên đó ổn định xong sẽ trao đổi việc tiếp tục hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, làm sang tên theo đúng quy định.

Nhưng tôi lo ngại nếu gia đình đó không đồng ý, hoặc cho rằng giấy mua bán viết tay không có giá trị pháp lý thì sao?

Bạn tôi nói rằng khi chủ đất đã mất thì tài sản thuộc về những người thừa kế nên việc chuyển nhượng sẽ phức tạp hơn nhiều.

Xin hỏi trong trường hợp đã có giấy viết tay mua bán đất và đã giao một phần tiền nhưng chưa công chứng, sang tên mà người bán đã qua đời, giao dịch đó có được pháp luật công nhận không?

Tôi có thể yêu cầu con trai hoặc những người thừa kế của ông ấy tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hay không? Nếu họ không hợp tác, tôi nên làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

Độc giả Đinh Thuận

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn