Chủ công viên Đầm Sen lỗ nặng nhất 5 năm

Bị truy thu tiền thuê đất trong khi doanh thu sụt giảm khiến Phú Thọ Tourist, chủ quản công viên Đầm Sen, lỗ hơn 55 tỷ đồng trong quý III.

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP) lỗ sau thuế gần 55,4 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước gần 4 lần. Đây là quý thứ 5 liên tiếp, công ty kinh doanh thua lỗ và cũng là mức lợi nhuận âm nặng nhất trong vòng 5 năm qua.

Ban lãnh đạo cho biết khoản lỗ chủ yếu do doanh nghiệp này nộp bổ sung tiền thuê đất truy thu giai đoạn tháng 5/2016-5/2021. Số tiền phải nộp là 42,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuê đất truy thu phải nộp theo đơn giá mới là 17 tỷ đồng và tiền thuê đất phải nộp bổ sung 5,4% mỗi năm theo Nghị định 103/2024 là 25,8 tỷ đồng.

Phú Thọ Tourist phải nộp số tiền lớn trong khi tình hình kinh doanh vẫn chưa cải thiện. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III giảm khoảng 10% về gần 45,2 tỷ đồng. Doanh thu tài chính kỳ này cũng sụt 27% về 5,1 tỷ đồng do lãi suất tiền gửi xuống thấp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DSP ghi nhận gần 135,9 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 16%. Họ lỗ gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi gần 10 tỷ đồng.

Năm nay, ban lãnh đạo đề ra mục tiêu có được hơn 227,2 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 17%. Về lợi nhuận, sau khoản lỗ gần 21 tỷ đồng ở năm 2024, DSP kỳ vọng năm nay sẽ lấy lại lợi nhuận dương hơn 2,6 tỷ đồng.

Phú Thọ Tourist quản lý và điều hành bốn đơn vị kinh doanh gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (còn gọi là Đầm Sen Khô), cụm khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen và Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. Công ty còn tham gia liên kết tại Công viên nước Đầm Sen (DSN) và đầu tư tài chính vào hai khách sạn gồm Sài Gòn - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị).

Là một trong những công viên chủ đề có tuổi đời lâu nhất tại TP HCM cùng vị trí gần trung tâm, Đầm Sen những năm qua lại trở thành "gánh nặng" cho Phú Thọ Tourist. Tính riêng năm trước, công viên này đã gây ra khoản lỗ trước thuế hơn 37,6 tỷ đồng. Đội ngũ quản lý cho rằng tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập người dân làm hạn chế chi tiêu. Thêm vào đó, nhiều khu vui chơi mới đã chia bớt thị phần của Đầm Sen, ảnh hưởng đến doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Trò chơi tàu lượn siêu tốc tại công viên Đầm Sen. Ảnh: DSP

Trong phiên họp thường niên hồi cuối tháng 4, ban lãnh đạo cho biết công tác quy hoạch 1/500 chưa thực hiện xong do một số vướng mắc về mật độ xây dựng. Điều này gây trở ngại lớn cho công ty trong việc xây dựng, cải tạo các công trình trong Đầm Sen, chưa triển khai được các hạng mục đầu tư lớn mạng lại diện mạo mới để thu hút khách hàng.

Năm nay, DSP sẽ đổi mới để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh có lãi. Một trong những chiến lược quan trọng là phát huy thương hiệu Đầm Sen như một điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn với du khách. Đơn vị này cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo nhằm thu hút thêm nhiều người đến tham quan.

Tất Đạt