Chủ công ty địa ốc khai dùng 'chim mồi' dụ hàng trăm người mua dự án dỏm

Đồng NaiHuỳnh Hữu Tường, 34 tuổi, khai công ty của mình ứng cho "chim mồi" từ 500 triệu đến một tỷ đồng để tạo hiệu ứng đám đông, lừa 165 người mua đất.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Đồng Nai bắt đầu phiên xét hỏi 87 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, TP HCM, sau 3 ngày thẩm tra lý lịch và công bố cáo trạng của vụ án.

Theo cáo buộc, Huỳnh Hữu Tường (ông chủ thật sự của Công ty Lộc Phúc) có vai trò chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Trong số bị cáo, ngoài ban lãnh đạo Công ty Lộc Phúc, còn có các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm "chim mồi" được công ty thuê.

Chủ mưu Huỳnh Hữu Tường trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa sáng 18/7. Ảnh: Phước Tuấn

Năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, đều có trụ sở tại TP HCM. Tất cả do Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là "hàng" của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên "sàn giao dịch". Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng (chim mồi) để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Cảnh sát đột kích "sàn giao dịch" của Công ty Lộc Phúc ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, bắt quả tang hàng trăm người đang dụ khách hàng mua dự án "ma", ngày 31/8. Ảnh: Thái Hà

Các bị cáo sẽ đưa khách hàng đi tham quan những dự án "ma" (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An, huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi nhận ra bị lừa đảo, khách đến khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Sau khi nắm được toàn bộ hành vi của Tường và đồng phạm, tháng 8/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, chỉ đạo triệt phá băng tội phạm này. Chiều 31/8, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" xã An Viễn, hàng trăm trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (chim mồi) tranh mua dự án.

Giám đốc sàn Nguyễn Thanh Từng phản bác lời khai của Tường, cho rằng các chủ trương thực hiện đều do ông chủ chỉ đạo. Ảnh: Phước Tuấn

Vì sao dùng chiêu 'lùa gà'?

Tại tòa hôm nay, Tường khai đã bỏ hơn 80 tỷ đồng mua các lô đất đã có sổ tại Đồng Nai (không phải dự án) rồi bán lại. Để dễ bán, anh ta bàn với nhân viên dùng "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, đánh vào tâm lý khách hàng. "Bị cáo thấy các sàn bất động sản nào cũng làm nên làm theo, chứ không biết đó là lừa đảo", Tường trình bày.

Để thực hiện việc "chim mồi" hay còn gọi là "AC" khi bán hàng, kế toán thường ứng trước cho mỗi người từ 500 đến một tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trả lại công ty sau khi đã lừa bán được đất cho khách hàng thật.

Theo cơ quan điều tra, những AC này sẽ được đào tạo, hướng dẫn theo kịch bản có sẵn. Khi trên xe 52 chỗ về các khu đất, họ sẽ được phân công ngồi lẫn với khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản, tiếp cận khách hàng để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ cùng giao dịch.

Đến "dự án" do Công ty Lộc Phúc tự dựng, các AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời, công ty cũng bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép đặt cọc và tác động tâm lý làm cho nạn nhân hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Các AC cũng diễn vai góp tiền với khách hàng, đặt cọc các lô đất để được hưởng "chiết khấu giả". Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một ôtô 7 chỗ, đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty Lộc Phúc để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc 60-70% giá trị giao dịch trên lô đất đó. Trường hợp khách hàng phát hiện lô đất giá cao hơn thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị từ chối.

Trả lời HĐXX về các thủ đoạn như mua thông tin dữ liệu cá nhân để dùng sim rác gọi điện, dụ khách mua nhà ở TP HCM rồi đưa đi Đồng Nai, tổ chức sự kiện... Tường khai "không hay biết, do các giám đốc sàn và trưởng phòng thực hiện".

"Bị cáo chỉ mua đất và đưa mức giá cần bán, còn hình thức quảng cáo và phương thức bán thế nào thì không nắm. Cái này do các giám đốc sàn và nhân viên dưới thực hiện", Tường khai, thêm rằng mỗi lô đất bán được sẽ chia hoa hồng 230 triệu đồng cho cấp dưới.

Tường cho biết trả lương cứng cho mỗi nhân viên 3 triệu đồng/tháng, thêm 700.000 đồng tiền quảng cáo mỗi tuần. Công ty có 5-7 sàn giao dịch, dưới mỗi sàn là trưởng phòng và nhân viên bán hàng. "Tất cả tiền bán được, rồi chi ra cho nhân viên đều thông qua kế toán", Tường nói.

Được tòa gọi đối chất, Nguyễn Thanh Từng, 30 tuổi, Giám đốc sàn Tân Bình của công ty phản bác lời khai của Tường, khẳng định mọi chủ trương đều do Tường chỉ đạo, họ chỉ làm theo. Bị cáo này cho biết lương cứng được trả là 35 triệu đồng, mỗi lô đất bán được nhận hoa hồng 5 triệu.

Trong phiên xét hỏi sáng nay, chủ tọa và đại diện VKS nhiều lần nhắc các bị cáo cần thành khẩn khai báo, trả lời đúng trọng tâm, tránh nói vòng vo nếu muốn được xem xét giảm nhẹ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 15/8.

Phước Tuấn