PhápChú chó giống Border Collie - tên Messi, từng đóng "Anatomy of a Fall" - xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc LHP Cannes 2024.

Messi, bảy tuổi, xuất hiện bên chủ nhân, người huấn luyện Laura Martin cùng đạo diễn Pháp Loïc Pourageaux và một số khách mời. Nhân viên thảm đỏ dành riêng cho Messi một khoảng thời gian đi trên thảm vắng người. Khi bước lên thềm, Messi dừng lại, tạo dáng "chào" trước loạt nhiếp ảnh gia.

Chú chó Messi đi thảm đỏ Cannes Chó Messi ở lễ khai mạc LHP Cannes 2024. Video: AFP

Loạt hình Messi ở buổi lễ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút bình luận, khán giả viết: "Cậu ấy từng đoạt giải ở Cannes, thành ngôi sao thảm đỏ rồi", "Biểu hiện của Messi ở nơi đông người thật từ tốn", "Diễn xuất của cậu ấy rất ấn tượng".

Lần đầu Messi dự thảm đỏ khai mạc LHP Cannes, năm ngoái, chú chó tham gia Anatomy of a Fall, phim của đạo diễn Justine Triet, nói về người phụ nữ bị cáo buộc tội giết chồng, nhân chứng duy nhất của cô là cậu con trai mù và chú chó của họ. Tác phẩm thắng giải cao nhất - Cành Cọ Vàng trong khi Messi giành Palm Dog, giải phụ do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng cho các con chó, hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt. Phần thưởng gồm một chiếc vòng cổ bằng da cho chó có chữ "Palm Dog". Tên hạng mục này là một cách chơi chữ so với giải Cành Cọ Vàng (Palme d'Or).

Messi được bố trí không gian trống trên thảm đỏ. Ảnh: Laura Martin Contini

Đạo diễn Justine Triet cho biết Messi là một phần không thể thiếu trong phim. Trong một số cảnh, cô quay dưới góc nhìn của chó. "Chú chó là một nhân vật như bao người khác và điều đó rất quan trọng đối với tôi", Justine Triet nói.

Một năm qua, Messi tham gia một số sự kiện phim ảnh khác, trong đó có lễ trao giải Oscar. Anatomy of a Fall được đề cử 5 giải, thắng Kịch bản gốc hay nhất tại Oscar diễn ra hồi tháng 2.

Trailer 'Anatomy of a Fall' Trailer "Anatomy of a Fall" (Kỳ án trên đồi tuyết), chiếu trong nước ngày 10/11/2023. Video: CGV

Liên hoan phim Cannes 2024 diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/5, đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Greta Gerwig làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Minh tinh người Pháp Camille Cottin chủ trì lễ khai mạc và bế mạc. Đạo diễn Star Wars George Lucas sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự.

Năm ngoái, Anatomy of a Fall của đạo diễn Justine Triet đoạt Cành Cọ Vàng. Trần Anh Hùng thắng Đạo diễn xuất sắc với The Pot-au-Feu, nhà làm phim trẻ Phạm Thiên Ân nhận giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc - Bên trong vỏ kén vàng.

Như Anh