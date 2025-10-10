Chữ cái nào giống số 9?

Trong 29 chữ cái tiếng Việt, có một trong số đó lại có hình dáng “na ná” với con số 9 quen thuộc, bạn có đoán ra không?

Tiếng Việt vốn phong phú và dí dỏm, đến cả chữ cái cũng có lúc được mang ra... chơi đố. Câu hỏi "Chữ nào giống số 9?" nghe thì đơn giản, nhưng lại đủ khiến nhiều người nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bảng chữ cái như đang soi tìm kho báu.

Có người bật cười bảo: "Chữ nào chả có nét cong!", có người lại lấy bút vẽ thử từng chữ để kiểm chứng. Càng nhìn càng rối, mà càng rối lại càng buồn cười.

Câu đố này không chỉ thử khả năng quan sát, mà còn khơi dậy trí tưởng tượng phong phú – đúng kiểu "học mà chơi, chơi mà vẫn... đau đầu nhẹ". Thử dừng lại vài giây, hình dung con số 9 quen thuộc và xem trong bảng chữ cái có "ứng cử viên" nào khiến bạn phải bật cười không nhé.

