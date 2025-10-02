Giữa rừng chữ R, liệu bạn có bắt được chữ K?

Nhìn qua tưởng dễ, nhưng chỉ cần đảo mắt một vòng là y như rằng mắt bắt đầu xoay, chữ nào cũng giống chữ nào.

Bạn đã bao giờ thử đi tìm cục vàng trong bãi cỏ chưa? Đây là phiên bản nâng cấp: đi tìm chữ K giữa rừng chữ R. Trò chơi này đúng kiểu "ai nhanh mắt, người đó thắng". Có người chỉ mất 3 giây đã thấy ngay chữ K, có người ngồi xoay màn hình, zoom in zoom out mãi mà vẫn lạc trôi giữa biển chữ R.

Điểm thú vị là chữ K không hề giấu kỹ, nó chỉ đứng đó, thản nhiên cười khẩy nhìn bạn vật lộn. Và một khi bạn đã tìm thấy rồi, đảm bảo sẽ hét lên: "Ơ, nó đây mà! Rõ luôn!".

Đây là bài test hoàn hảo để kiểm tra độ tập trung và sự kiên nhẫn. Nếu bạn tìm thấy nhanh thì chúc mừng, mắt bạn tinh thật đấy. Còn nếu chưa thấy... thì cũng đừng lo, vì ít ra bạn đã có vài phút thư giãn "tập thể dục cho mắt".

Vậy, bạn tìm được chữ K ở đâu chưa?

Mộc Trà