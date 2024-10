Chủ ao cá nơi quạt điện gió rơi nhận hỗ trợ gần 500 triệu đồng

Bạc LiêuTừng đòi bồi thường 167 tỷ đồng vì cho rằng các cánh quạt trụ điện gió rơi làm cá ở 15 ao chết, song ông Kiên đã đồng ý nhận hỗ trợ hơn 495 triệu đồng.

Thông tin được ông Trần Thanh Mến, Giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu cho biết tại họp báo quý 3 tỉnh Bạc Liêu, ngày 8/10.

Theo ông Mến, qua nhiều lần vận động, hòa giải ở các cấp, ông Kiên đã thống nhất theo phương án hỗ trợ do UBND huyện Hòa Bình đề xuất. Hiện, gia đình ông Kiên đã nhận đủ tiền từ phía chủ đầu tư là hơn 495 triệu đồng và cam kết không gây rối, cản trở hoạt động của nhà máy.

Hiện trường cánh quạt và các bộ phận động cơ trụ điện gió hư hỏng nặng sau khi bị gãy hôm 1/3. Ảnh: An Minh

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 đã vận hành được hơn 2 năm, tổng sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia khoảng 600 triệu kWh. Hơn 5 tháng trước, các cánh quạt dài hàng chục mét thuộc Nhà máy điện gió Hòa Bình 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, rơi từ độ cao hơn 140 m, gãy thành nhiều đoạn.

Sự cố không gây thương vong, riêng về tài sản ước tính thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng, bao gồm một trụ điện gió, đường dây tải điện... Ngoài ra, sự cố cũng gây ảnh hưởng đến các ao cá của ông Kiên.

Tổ công tác của UBND huyện Hòa Bình sau đó nhận được bản kê khai của ông Kiên với yêu cầu chủ đầu tư - Công ty Cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu đền bù thiệt hại hơn 167 tỷ đồng.

Một phần cánh quạt khi rơi nằm vắt qua diện tích ao cá của ông Kiên. Ảnh: An Minh

Kết quả xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước của cơ quan chức năng cho thấy, một số ao cá nhiễm vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, một số ao có hàm lượng khí độc NH3 vượt ngưỡng an toàn. Do đó, cơ quan chức năng kết luận không có cơ sở để khẳng định cá chết do cánh quạt gây ra.

Về nguyên nhân cánh quạt điện gió rơi, lãnh đạo Sở Công Thương Bạc Liêu cho biết các bên liên quan vẫn đang nỗ lực để làm rõ.

Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng, công suất 80 MW, khánh thành tháng 4/2022. Dự án xây trên diện tích gần 30 ha với 26 trụ tuabin, cao trên 140 m, sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kWh/năm. Đây là nhà máy điện gió quy mô lớn nhất trên đất liền ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long.

