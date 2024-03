Christopher Nolan kiếm 100 triệu USD từ 'Oppenheimer'

Đạo diễn "Oppenheimer" - Christopher Nolan - nhận thù lao 100 triệu USD cho thành công của bộ phim.

Oppenheimer giúp Christopher Nolan nhận tượng vàng Đạo diễn xuất sắc, trở thành chủ nhân tác phẩm đoạt giải Phim hay nhất Oscar 2024, hôm 10/3 ở Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên đạo diễn người Anh chiến thắng Oscar sau 26 năm làm phim, tính từ dự án điện ảnh đầu tay Following (1998).

Theo Variety ngày 12/3, thù lao của Nolan gồm tiền công đạo diễn, phần trăm ăn chia từ lợi nhuận của phim và phần thưởng cho hai giải Oscar. Christopher Nolan và hãng Universal sản xuất Oppenheimer với chi phí 100 triệu USD, thu về 958 triệu USD và được giới phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất năm.

Variety nhận xét đó là thành tích "khủng" đối với một bộ phim xếp hạng R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) và dài ba tiếng, trở thành tác phẩm đoạt Oscar có lợi nhuận cao nhất kể từ The Lord of the Rings: The Return of the King (thu về 1,15 tỷ USD năm 2004). Theo US Weekly, những tác phẩm thắng hạng mục tương tự Oppenheimer hiếm khi có doanh thu cao. Titanic (1997) - bộ phim thắng Oscar 1998 - là dự án duy nhất kiếm nhiều tiền hơn Oppenheimer và The Lord of the Rings, với 2,26 tỷ USD tiền vé toàn cầu.

US Weeky cho biết Universal đang có kế hoạch tái chiếu Oppenheimer để mừng danh hiệu Phim hay nhất. Điều này có thể giúp bộ phim đứng vào danh sách những dự án tỷ USD, kiếm thêm tiền cho Nolan và vợ, nhà sản xuất Emma Thomas.

Oppenheimer là phim tiểu sử về "cha đẻ bom nguyên tử", nhà vật lý người Mỹ gốc Do Thái Robert Oppenheimer. Dự án thắng lớn với bảy hạng mục tại Oscar 2024. Bên cạnh giải cá nhân của Nolan và danh hiệu Phim hay nhất, Oppenheimer còn giúp Cillian Murphy và Robert Downey Jr. nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Đây là tác phẩm thứ hai thắng cả ba hạng mục phim, nam chính/ phụ xuất sắc sau Ben-Hur tại Oscar 1960.

Christopher Nolan, 54 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với Memento (2000) - bộ phim giúp ông nhận đề cử lần đầu tại Oscar 2002. Trong sự nghiệp, Nolan nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015, 2019.

