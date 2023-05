Chris Pratt từng trượt casting phim Marvel

Chris Pratt, nam chính "Guardians of the Galaxy", từng định bỏ cuộc sau nhiều lần trượt casting phim Marvel.

Trong chương trình Jimmy Kimmel Live! hôm 27/4, tài tử 48 tuổi cho biết cảm thấy thất vọng khi bị đánh giá không tốt ở những lần casting. "Tôi từng thử vai Thor và thành viên thuộc nhóm Warriors Three nhưng không bao giờ nhận được điện thoại phản hồi. Đã có thời điểm tôi dừng đi casting vì nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hợp tiêu chí của nhà sản xuất", Pratt nói.

Pratt trong buổi công chiếu Guardians of the Galaxy Vol. 2 tại Hollywood, California. Ảnh: Reuters

Ngoài casting, anh tìm mọi cách như gửi video diễn thử hay đến gặp trực tiếp. "Dù cố gắng thế nào, họ vẫn nói không muốn gặp lại tôi", anh cho biết. Bên cạnh Marvel, diễn viên từng thử vai trong các bộ phim hành động viễn tưởng có kinh phí lớn như Star Trek hay Avatar nhưng đều không được nhận.

Giấc mơ của Pratt trở thành hiện thực vào năm 2014. Trong lúc tìm kiếm các gương mặt mới cho loạt phim Guardians of the Galaxy, đạo diễn James Gunn được gợi ý tham khảo diễn xuất của tài tử sinh năm 1979. Buổi thử vai đầu tiên diễn ra không suôn sẻ, nhưng Pratt và Gunn đã cùng ngồi lại nhằm hoàn thiện một số chi tiết quan trọng. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng, Pratt bước vào vũ trụ Marvel với vai diễn Star-Lord (Peter Quill) - trưởng nhóm "Vệ binh dải ngân hà" (Guardians of the Galaxy).

Ngôi sao được khán giả đón nhận khi thể hiện nhân vật Star-Lord mang tính cách hài hước, gan dạ và có trách nhiệm với đồng đội. Sau thành công của Guardians of the Galaxy (2014), Pratt tiếp tục nhận vai trong các bộ phim như Jurassic World (2015), Passengers (2016) hay The Magnificent Seven (2016).

Trước khi gia nhập Marvel, Chris Pratt được khán giả biết đến trong những tác phẩm truyền hình như Everwood hay Parks and Recreation. Ngoài ra, diễn viên tham gia các phim gây tiếng vang, gồm Moneyball và Zero Dark Thirty. Trong năm nay, ngoài Guardians of the Galaxy Vol. 3, Pratt lồng tiếng trong The Super Mario Bros. Movie, tác phẩm vừa chạm mốc 1 tỷ USD ở thị trường quốc tế.

Guardians of the Galaxy kể về một nhóm tội phạm ngoài vũ trụ hợp sức để chống lại các thế lực xấu xa. Hai phần đầu - do James Gunn đạo diễn - thu về tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD trên toàn cầu, biến Guardians of the Galaxy trở thành loạt phim ăn khách bậc nhất của Marvel, bên cạnh Spider-man và biệt đội Avengers. Phần ba công chiếu tại thị trường Việt Nam ngày 3/5, hiện được trang IMDb chấm 8.3/10 - cao nhất trong ba phần.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" có kinh phí sản xuất 250 triệu USD. Ảnh: Marvel

Ký giả Alexis Audren của tờ Pathe France bình luận: "Đây là tác phẩm hay nhất của Marvel sau Avengers: Endgame (bộ phim đứng thứ hai trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời)". Trong khi đó, tờ USA Today viết: "Guardians of the Galaxy Vol. 3 hội tụ đủ yếu tố hài hước, đau buồn và cảm động. Một trải nghiệm tuyệt vời để nói lời tạm biệt với các nhân vật sau ba phần phim".

Trước đó, tại sự kiện Comic-Con năm 2022, James Gunn xác nhận Guardians of the Galaxy Vol. 3 là phần cuối mà các vệ binh thuộc dải ngân hành sát cánh cùng nhau.

Trailer "Guardians of the Galaxy 3" Trailer "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Video: Marvel

Quốc Bảo