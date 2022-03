Chris Pine chia tay người yêu

Tài tử "Star Trek" Chris Pine và diễn viên Annabelle Wallis đường ai nấy đi sau bốn năm yêu.

Ngày 3/3, nguồn tin của Eonline xác nhận cặp sao chia tay nhưng không tiết lộ lý do. Lần gần nhất hai người xuất hiện cùng nhau là chuyến du lịch ở Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 4/2020.

Chris Pine (phải) và Annabelle Wallis đi dạo tại Paris (Pháp) năm 2019. Ảnh: Splashnews

Annabelle Wallis và Chris Pine bị đồn hẹn hò sau khi bị phát hiện cùng lên máy bay ở London (Anh) hồi tháng 3/2018. Sau đó, hai người thường xuyên đi chơi, ăn tối tại những địa điểm công cộng. Trong bốn năm yêu, Pine và Wallis kín tiếng về đời tư. Họ không đăng ảnh chung trên mạng xã hội hay cùng dự các sự kiện thảm đỏ.

Chris Pine, sinh năm 1980, là tài tử người Mỹ. Anh đóng phim từ đầu thập niên 2000 và gây chú ý với nhiều dự án cho thanh thiếu niên như The Princess Diaries 2: Royal Engagement, Just My Luck... Năm 2009, anh có vai diễn đột phá trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek. Gần đây, tài tử tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong các bom tấn như Wonder Woman, Jack Ryan: Shadow Recruit...

Trước Annabelle Wallis, Pine hẹn hò bạn diễn Sofia Boutella trong loạt phim Star Trek năm 2017. Trong khi đó, nữ diễn viên sinh năm 1984 từng trải qua mối tình ba năm (2014-2016) với ca sĩ Chris Martin.

Phương Mai (theo Eonline)