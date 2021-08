Loạt vai diễn làm nên tên tuổi Chris Pine

Pine vào vai Will Colson, một nhân viên vận hành tàu hỏa mới nhận việc. Chuyến đi của anh gặp sự cố khiến cả đoàn tàu đối mặt với tai nạn thảm khốc. Cùng sự giúp sức của kỹ sư Frank Barnes (Denzel Washington đóng), Will Colson dừng con tàu một cách an toàn và trở thành người hùng của thành phố.

Giới phê bình khen ngợi Pine không tỏ ra yếu thế khi phải diễn cạnh diễn viên gạo cội Denzel Washington. Anh thể hiện tốt tính cách và nội tâm nhân vật cùng những pha hành động. Tác phẩm thu khoảng 167 triệu USD tại phòng vé và nhận một đề cử Oscar. Ảnh: 20th Century Studios