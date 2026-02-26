Chốt mức phí đường bộ với 5 dự án cao tốc Bắc Nam

Tài xế xe tải từ 18 tấn, xe container 40 feet trở lên đi hết 99 km cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ phải trả phí 518.800 đồng; xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn 128.700 đồng.

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí sử dụng với 5 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam. Năm tuyến cao tốc gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Dưới đây là biểu phí sử dụng với từng cao tốc (đơn vị tính là đồng):

Nhóm xe (mức phí cao nhất với mỗi nhóm) Mai Sơn - quốc lộ 45 (hơn 60 km) Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hơn 45 km) Nghi Sơn - Diễn Châu (hơn 50 km) Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hơn 100 km) Phan Thiết - Dầu Giây (99 km) Nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng) 54.909 40.516 45.405 90.555 128.700 Nhóm 2 (xe 12-30 chỗ, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn) 82.364 60.775 68.108 135.834 193.050 Nhóm 3 (xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn) 109.781 81.032 90.810 181.113 257.400 Nhóm 4 (xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe container dưới 40 feet) 137.273 101.354 113.513 226.391 321.750 Nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet trở lên) 219.636 162.065 181.620 362.225 518.800

Theo biểu phí được phê duyệt, 4 dự án Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Luật Đường bộ nên có mức phí thấp nhất là 900 đồng/km.

Riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện thu phí nên mức phí thấp nhất là 1.300 đồng/km.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45. Ảnh: Lê Hoàng

Theo Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được Bộ Xây dựng phê duyệt, 5 dự án cao tốc trên sẽ được thu phí trong 7 năm. Cục Đường bộ Việt Nam được giao tổ chức thu phí. Sau thời gian này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý hạ tầng khác.

Trước đó từ ngày 13/1, hệ thống thu phí tự động không dừng trên 5 cao tốc Bắc Nam bắt đầu chạy thử, dự kiến bắt đầu thu phí từ cuối tháng 2.

Quy mô đầu tư 11 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1. Đồ họa: Việt Chung

Việt An