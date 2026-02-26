Chốt mức phí đường bộ với 5 dự án cao tốc Bắc Nam

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí sử dụng với 5 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam. Năm tuyến cao tốc gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.
Dưới đây là biểu phí sử dụng với từng cao tốc (đơn vị tính là đồng):
|Nhóm xe (mức phí cao nhất với mỗi nhóm)
|Mai Sơn - quốc lộ 45 (hơn 60 km)
|Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hơn 45 km)
|Nghi Sơn - Diễn Châu (hơn 50 km)
|Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hơn 100 km)
|Phan Thiết - Dầu Giây (99 km)
|Nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng)
|54.909
|40.516
|45.405
|90.555
|128.700
|Nhóm 2 (xe 12-30 chỗ, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn)
|82.364
|60.775
|68.108
|135.834
|193.050
|Nhóm 3 (xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn)
|109.781
|81.032
|90.810
|181.113
|257.400
|Nhóm 4 (xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe container dưới 40 feet)
|137.273
|101.354
|113.513
|226.391
|321.750
|Nhóm 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet trở lên)
|219.636
|162.065
|181.620
|362.225
|518.800
Theo biểu phí được phê duyệt, 4 dự án Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Luật Đường bộ nên có mức phí thấp nhất là 900 đồng/km.
Riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện thu phí nên mức phí thấp nhất là 1.300 đồng/km.
Theo Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được Bộ Xây dựng phê duyệt, 5 dự án cao tốc trên sẽ được thu phí trong 7 năm. Cục Đường bộ Việt Nam được giao tổ chức thu phí. Sau thời gian này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý hạ tầng khác.
Trước đó từ ngày 13/1, hệ thống thu phí tự động không dừng trên 5 cao tốc Bắc Nam bắt đầu chạy thử, dự kiến bắt đầu thu phí từ cuối tháng 2.
Việt An