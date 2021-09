Chốt kiểm soát quanh 'vùng đỏ' ngày đầu hoạt động

Chốt kiểm soát dựng tại đầu cầu Nhật Tân hướng ra ngoại thành.

Trong số 39 chốt trực, Công an TP Hà Nội triển khai 21 chốt cấp thành phố tại vị trí có mật độ giao thông cao; mỗi nơi 16 cán bộ, chiến sĩ; 9 chốt do quận, huyện quản lý (mỗi nơi 9 cán bộ, chiến sĩ) và 9 chốt do xã, phường, thị trấn quản lý (mỗi nơi 4 cán bộ, chiến sĩ).