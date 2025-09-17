Chống thấm cho cửa sổ, cửa kính vào mùa mưa

Cửa kính và cửa sổ dễ phát sinh thấm nước, đọng sương, ẩm mốc vào mùa mưa nếu không được xử lý kỹ từ khâu thiết kế đến bảo trì.

Mỗi khi đến mùa mưa, cửa kính và cửa sổ trong nhà tôi thường bị nước thấm qua khe hở chảy vào bên trong. Kính cửa hay bị đọng sương khi dùng điều hòa khiến tầm nhìn mờ đi, còn ray trượt đọng nước lâu ngày sinh ẩm mốc, có mùi hôi rất khó xử lý.

Xin chuyên gia cho biết đâu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các sự cố này và giải pháp nào khắc phục từ khâu thiết kế, thi công và bảo trì hay không?

Độc giả: Hoàng Hải (Hà Nội)

Chuyên gia tư vấn:

Mùa mưa, cửa kính và cửa sổ là những vị trí dễ phát sinh sự cố nếu không được xử lý kỹ từ khâu thiết kế đến thi công. Theo kinh nghiệm từ các đơn vị thi công và kiến trúc sư, những lỗi phổ biến có thể kể đến gồm thấm nước qua khe kính, đọng sương, gió lùa, mùi hôi do ẩm mốc tích tụ.

Nguyên nhân các lỗi này thường do gioăng cao su bị lão hóa sau thời gian sử dụng, khiến vật liệu này không còn độ đàn hồi, không ép sát kính. Ngoài ra, lỗi thi công như lắp khung không cân, khe hở giữa khung và tường không được bơm keo PU hoặc trám chống thấm đúng kỹ thuật... cũng dễ khiến nước mưa thấm ngược vào bên trong nhà.

Một số công trình còn gặp tình trạng cửa sổ lùa hoặc cửa mở quay thiếu lỗ thoát nước, khiến ray trượt rò rỉ do nước đọng lâu ngày. Trong khi đó, hiện tượng đọng sương trên mặt kính thường xảy ra khi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong và ngoài nhà, nhất là với các không gian dùng điều hòa.

Thợ thi công sử dụng súng bắn keo silicon để trám kín khe hở giữa khung cửa và tường, giúp cửa kính chống thấm nước tốt hơn trong mùa mưa. Ảnh: Homebuilding

Nước mưa đọng lâu trong khe cửa, ray trượt không được vệ sinh hoặc thoát nước đúng cách cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ẩm mốc, có mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Thay mới gioăng cao su định kỳ 3-5 năm là cách đơn giản nhất xử lý vấn đề này. Bạn nên chọn gioăng làm bằng cao su tổng hợp EPDM có tính đàn hồi cao, để đảm bảo độ kín khít. Khe hở giữa khung, kính và tường cần được kiểm tra, xử lý bằng keo PU foam kết hợp silicon chuyên dụng dùng ngoài trời. Với các dạng cửa lùa, cần bổ sung nẹp, máng thoát nước đúng tiêu chuẩn, đảm bảo có lỗ thoát nước hướng ra ngoài, tránh nước đọng lâu ngày.

Ngoài ra, việc bảo trì định kỳ như vệ sinh ray trượt, kiểm tra các lỗ thoát nước tránh bị bụi bẩn che kín cũng góp phần hạn chế rủi ro phát sinh.

Để giảm hiện tượng đọng sương trên cửa, gia chủ có thể sử dụng kính hộp cách nhiệt gồm hai lớp kính và lớp khí trơ ở giữa, kết hợp với quạt thông gió giúp cân bằng nhiệt độ trong phòng. Trong những khu vực có độ ẩm cao, việc giữ cho khe cửa luôn khô thoáng, tránh để nước ứ đọng, đồng thời đặt thêm túi hút ẩm cũng giúp hạn chế mùi hôi và nấm mốc phát triển.

Khi lựa chọn vật liệu, bạn cũng nên ưu tiên các hệ cửa nhôm có ron kép và hệ thoát nước đạt chuẩn. Sau khi lắp đặt, cần kiểm tra khả năng chống thấm bằng cách xịt nước nhẹ lên bề mặt cửa để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm rò rỉ. Với cửa kính có diện tích lớn, bạn nên tính toán hướng gió và mưa chính để tránh đặt cửa ở vị trí chịu tác động trực diện, giúp hạn chế nước tạt mạnh vào trong nhà.

Được thiết kế, thi công và bảo trì đúng cách, cửa kính sẽ phát huy tối đa công dụng cách nhiệt và chống ồn, giúp không gian sống thêm thoáng đãng, tăng ánh sáng tự nhiên.

KTS Huỳnh Xuân Hải

Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng và Đào tạo Kiến Thiết Việt