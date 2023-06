Chồng 'ngọc nữ' Nhật Bản xin lỗi vì vợ ngoại tình

Nhà điêu khắc Jun Izutsu xin lỗi vì scandal Ryoko Hirosue ngoại tình gây tác động xấu trong dư luận.

Theo Yahoo, ngày 18/6, Jun Izutsu tổ chức họp báo tại Tokyo để thay vợ nói về các vấn đề gia đình. Anh thừa nhận sự việc gây phiền phức, đau khổ cho nhiều người. Jun Izutsu nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi muốn nói rằng Ryoko Hirosue chưa bao giờ bỏ bê việc nuôi dạy, chăm sóc con. Với tôi, cô ấy là người vợ tốt, người mẹ tốt".

Jun Izutsu ở buổi họp báo, vợ anh vắng mặt. Ảnh: TBS News

Jun Izutsu cho biết trong mắt gia đình, họ hàng đôi bên, Ryoko Hirosue cũng là hình mẫu phụ nữ đẹp. Từ khi kết hôn đến nay, gia đình anh gặp nhiều tin đồn thất thiệt song trước đây, cả nhà hạnh phúc.

Khi được hỏi có tha thứ cho Ryoko Hirosue, Jun Izutsu trả lời hiện chưa thể. Anh sẽ hỏi ý kiến luật sư cho các vấn đề sau này. Nhà điêu khắc và diễn viên kết hôn được 13 năm, có hai con chung. Trước đó Ryoko Hirosue có con trai riêng với chồng cũ.

Ryoko Hirosue vướng bê bối hơn một tuần qua, khi bị paparazzi tung các bức ảnh qua đêm với đầu bếp nổi tiếng Toba. Hôm 14/6, trên trang cá nhân, người đẹp 43 tuổi đăng bức thư viết tay thừa nhận sai lầm. Cô cho biết đã xin lỗi người thân, sau này sẽ cố hết sức bù đắp cho gia đình.

Người đẹp cũng cảm thấy có lỗi với vợ con của Toba. Cô viết: "Tôi hối hận khiến gia đình anh ấy và gia đình tôi đau khổ. Tôi là người mẹ chưa trưởng thành". Diễn viên xin lỗi khán giả vì "vết nhơ trong sự nghiệp", muốn dừng lại để suy nghĩ về cuộc sống sau này. Công ty quản lý của Ryoko Hirosue thông báo cô ngừng hoạt động giải trí vô thời hạn.

'Ngọc nữ' Nhật Bản xin lỗi vì ngoại tình MV "Jeans" của Ryoko Hirosue. Video: Warn Music

Ryoko Hirosue gia nhập làng giải trí năm 1995, thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô được mệnh danh "ngọc nữ". Năm 2003, người đẹp gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20".

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Như Anh (theo Yahoo, Sina)