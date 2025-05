Chồng ngoại tình khi vợ mang thai

Đón con gái chào đời tại Bệnh viện St Mary’s ở London, Neil thì thầm những câu âu yếm, nhưng 40 phút sau, anh đã có mặt tại căn hộ của cô bồ.

Neil, 50 tuổi, đang ở đỉnh cao cuộc đời, với sự nghiệp tại một hãng luật danh giá và cuộc hôn nhân với cô Serena, một nhân viên xuất sắc của Ngân hàng Anh. Sau 5 năm bên nhau họ có con.

Khi con gái chào đời, Neil liếc nhìn đồng hồ trên tường, tính toán mất bao lâu để đến căn hộ bí mật thuê cho Magdalena, cô bảo mẫu nhà hàng xóm.

Câu chuyện khiến người ta lạnh gáy này không phải cá biệt. Trên các diễn đàn hôn nhân gia đình, nhiều phụ nữ kể phát hiện chồng ngoại tình trong lúc mình đang mang bầu, thậm chí cả khi nằm trên bàn đẻ.

"Thực tế, nó xảy ra nhiều hơn chúng ta nghĩ", tiến sĩ Scott Haltzman, chuyên gia tâm thần người Mỹ, nhận định.

Một số nghiên cứu ước tính khoảng 10% đàn ông ngoại tình trong thời gian vợ mang thai, song con số có thể cao hơn thực tế vì không nhiều người dám thừa nhận. Các nghiên cứu khác cũng phát hiện nguy cơ đàn ông lừa dối vợ mình tăng lên cùng với thai nhi, tức bụng càng to, khả năng ngoại tình càng cao.

Hiện tượng chồng ngoại tình trong khi vợ mang thai phổ biến hơn mọi người nghĩ. Ảnh minh họa: Theasianparent

Theo các chuyên gia, nghén nặng, kiêng cữ, hormone thay đổi khiến nhiều phụ nữ không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Và trong khi người vợ ưu tiên vai trò làm mẹ, không ít người chồng rơi vào trạng thái trống rỗng, lạc lõng, rồi tìm kiếm tình cảm từ người khác.

"Có người chồng nói anh ta từng là trung tâm vũ trụ của vợ, nhưng từ khi có con, anh ta chỉ còn là vệ tinh", nhà trị liệu tâm lý Aparna Samuel Balasundaram, diễn giả của TEDx chia sẻ.

Chuyên gia tư vấn Denise Knowles, ở Anh, người đã từng làm việc với nhiều cặp vợ chồng cho biết một số đàn ông viện cớ rằng họ ngoại tình để trốn tránh áp lực trở thành trụ cột gia đình. Nhiều người đổ lỗi cho cảm giác không được yêu thương, không còn hấp dẫn khi đời sống tình dục bị gác lại. Có người còn cho rằng cơ thể đang thay đổi của vợ khiến họ không còn ham muốn.

Với Neil, chuyện không dừng ở một lần "say nắng" khi vợ mang thai. Anh ta thừa nhận đã có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân. Khi được trị liệu, anh nói việc luôn có một "người phụ nữ thứ hai" giúp cảm thấy an toàn, không quá phụ thuộc vào ai, kể cả người vợ mình yêu. Nguyên nhân sâu xa có thể do Neil có một tuổi thơ phức tạp.

Cuốn The Expectant Father gọi hiện tượng ngoại tình trong thai kỳ là "the last fling" (cuộc tình cuối trước khi làm cha). Với nhiều người đàn ông, mang thai và sinh nở là chuyện của phụ nữ. Khi họ không được tham gia, không được kết nối, họ dần đứng ngoài rìa cuộc chơi mà mình từng là nhân vật chính.

Trong những trường hợp đáng buồn, người thứ ba không ai khác chính là người thân, bạn thân hoặc đồng nghiệp gần gũi của vợ, những người sẵn có mặt, sẵn lắng nghe và chia sẻ.

Rebecca Troch, 49 tuổi, từng là vũ công chuyên nghiệp đi lưu diễn khắp châu Âu. Khi mang thai con gái đầu lòng năm 2003, cô dừng lại ở Worcester, Anh, để sinh nở. Trong thời gian nghỉ thai sản, cô luôn cảm thấy bất an khi thấy chồng nhận hàng loạt cuộc gọi từ một nữ vũ công thay thế vị trí của mình trong ca đoàn.

"Biết chồng phản bội lúc mình đang mang nặng đẻ đau là một nỗi đau không thể diễn tả. Tôi yêu cầu anh ta rời khỏi nhà ngay lập tức", cô kể.

Gần hai năm sau, chồng cô quay lại xin lỗi và tha thiết muốn hàn gắn. Rebecca, vì không muốn con gái sống thiếu cha, đồng ý cho anh cơ hội thứ hai.

Ba năm sau, cô hạ sinh con trai Darcy. "Có người phụ nữ lạ gọi đến và hỏi: 'Marc có vui với bốn đứa con không?'. Tôi nói chúng tôi chỉ có hai. Cô ta bảo tôi nhầm lớn rồi".

Người phụ nữ khẳng định chồng cô là cha của cặp sinh đôi ra đời vào tháng 7/2000, chỉ 8 tháng sau khi Darcy chào đời. "Điều ấy đồng nghĩa một lần nữa, anh ta lại ngoại tình khi tôi đang mang thai", Rebecca nói.

Cô vẫn cho chồng thêm một cơ hội vì nhận ra không đủ sức làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ ở xứ người. Thế nhưng tổn thương âm ỉ theo năm tháng. Cuộc hôn nhân kéo dài thêm 11 năm, cho đến khi cô chủ động đệ đơn ly hôn.

Hiện giờ Rebecca nói không còn oán trách nhưng lo lắng. "Con trai tôi ngày một lớn và khi đủ khả năng xâu chuỗi sự việc sẽ nghĩ gì, khi cha ở thời điểm đáng lý phải háo hức chờ đón con chào đời lại chạy theo dục vọng ích kỷ", Rebecca chia sẻ.

Ngoại tình khi vợ mang thai không chỉ là phản bội tình cảm. Nó còn là một hành vi nguy hiểm với sức khỏe tâm thần của người phụ nữ trong thời kỳ mong manh nhất cuộc đời. Khi hormone thai kỳ khuếch đại mọi cảm xúc, một cú sốc như vậy có thể trở thành cú đẩy làm sụp đổ toàn bộ nền móng gia đình.

Sự phản bội ấy cũng có sức tàn phá lâu dài lên tâm lý đứa trẻ, những người rất có thể phải lớn lên trong một mái ấm rạn vỡ ngay từ khoảnh khắc chào đời.

Các chuyên gia cho biết không có lý do nào là chính đáng biện hộ cho hành vi phản bội này, nhưng để ngăn chặn điều cần nhiều hơn là trách móc. Các đôi chuẩn bị làm cha mẹ nên được hướng dẫn không chỉ về cách chăm sóc trẻ, còn cả cách chăm sóc nhau, trong lúc thế giới của họ chuẩn bị xoay trục theo một hướng hoàn toàn mới.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail/Psychologytoday)