Chồng nghe tầm 15 cuộc gọi mỗi ngày từ chị cò đất

Trong lần đi mua đất, vợ chồng tôi gặp chị môi giới tầm 45 tuổi. Chồng nhận xét chị này thật thà, không như những người môi giới khác.

Vợ chồng tôi 36 tuổi. Có lẽ do anh "nổ" nên chị nghĩ anh rất giàu. Chị gọi anh suốt ngày, mỗi lần tôi nghe đều thấy bắt đầu câu chuyện là việc giới thiệu đất. Có miếng đất nào chị cũng gọi chồng tôi dù chúng tôi đã mua do chị môi giới rồi. Trung bình một ngày chị phải gọi 15 cuộc, mỗi cuộc nói rất lâu. Anh nổi tiếng nói to và ngang nhưng trò chuyện với chị lại tỏ ra tâm lý và hiểu biết. Tôi thấy chị gọi nhiều trong khi mình cũng mua rồi, không còn khả năng mua nữa nên hỏi chồng tại sao phải nói nhiều thế. Anh bảo lỡ nói rồi, thôi để rút kinh nghiệm từ từ. Tôi cũng không quan tâm gì thêm.

>> Mỗi ngày vợ chồng tôi nói chuyện không quá năm phút

Tối hôm qua, anh ngồi ngoài ban công nói chuyện với chị, thấy tôi ôm con đi ra anh liền tắt loa rồi cúp máy. Tôi không nghĩ gì. Anh lập tức gọi lại, không mở loa, tôi vô tư đùa rằng để nghe thử thì anh vội tắt máy, mặt biến sắc. Trong lòng tôi dậy lên nỗi nghi ngờ, không biết câu chuyện họ nói là gì mà bí mật đến vậy. Tôi nghĩ chị ấy cũng là một người xa lạ, mới quen một tháng thôi mà có bí mật gì phải giấu vợ. Tôi hỏi như vậy, anh bảo chị tâm sự chuyện riêng, chỉ anh mới được nghe.

Tôi cảm thấy bực tức, suy nghĩ xem họ có thể nói những gì. Xin nói thêm, trước chồng hứa mua đất hay không vẫn cho chị một khoản tiền môi giới. Tính tôi ruột để ngoài da, không chịu được thái độ anh thế nên tối đó đã lớn tiếng: "Hai người có ý gì? Giữa đàn ông với đàn bà mà nói chuyện tế nhị thì phải hiểu như nào". Chồng bảo tôi không có não, chê tôi thấp kém. Mong nhận được suy nghĩ và chia sẻ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc