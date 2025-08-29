Chống ngấm nước mưa tại ban công, sân thượng

Tôi thấy nhiều nhà bị cảnh nước mưa ứ đọng trên sân thượng, ban công, vừa mất vệ sinh vừa dễ thấm trần, nứt tường.

Gia đình tôi sắp xây nhà trên khu đất khoảng 120 m2, ở phường ven của Hà Nội. Đặc điểm của Thủ đô là "cứ trời mưa thì ngập", nên tôi rất lo lắng cách chống thấm, ngấm nước mưa tại sân thượng, ban công cho ngôi nhà sắp tới.

Tôi muốn nhờ chuyên gia tư vấn về giải pháp thiết kế, thi công để hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả, tránh cảnh ngập, tường hay sàn bị ngấm khi mưa lớn. Xin cảm ơn.



Độc giả: Phương Nga (Hà Nội)

Chuyên gia tư vấn:

Khi thi công nhà ở tại Việt Nam, đặc biệt là nhà phố, biệt thự có ban công, sân thượng, logia, việc xử lý thoát nước mùa mưa là hạng mục quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ.

Muốn tránh ngập úng mùa mưa, bạn cần quan tâm đồng bộ, gồm độ dốc - phễu thoát - ống dẫn - chống thấm và bảo trì. Những "chi tiết nhỏ" nhưng lại quyết định tuổi thọ công trình và sự an toàn, tiện nghi cho gia đình.

Khi thiết kế nhà, bạn cần lưu ý việc bố trí các khu vực thoát nước ngay từ đầu. Theo đó, bề mặt sàn ban công, sân thượng phải có độ dốc tối thiểu 1-2% hướng về phễu thoát nước. Không nên để sàn bằng phẳng vì nước sẽ đọng lại.

Vị trí phễu thu nước nên được đặt ở góc khuất, nơi thấp nhất, tránh đặt ở giữa lối đi gây mất thẩm mỹ. Với sân thượng rộng, cần nhiều hơn 1 điểm thoát nước.

Đường kính tối thiểu của ống thoát nước là Ø90-Ø110mm, để thoát kịp khi mưa lớn, lưu lượng nước về ồ ạt.

Chống thấm là lớp "áo giáp" bảo vệ công trình, nhà ở vào mùa mưa. Trước khi mùa mưa bắt đầu, chủ nhà cần lưu ý quét chống thấm toàn bộ bề mặt sàn, chân tường tối thiểu 30 cm. Các khu vực này cần được xử lý bằng lớp chống thấm (PU, Sika, hoặc gốc xi măng - polymer).

Công nhân kiểm tra độ phẳng và xử lý bề mặt sân thượng trước khi thi công lớp chống thấm, nhằm đảm bảo khả năng thoát nước mùa mưa. Ảnh: Kiến Thiết Việt

Sau khi quét lớp bề mặt, cần có lớp vữa bảo vệ hoặc lát gạch, tránh va chạm làm hỏng màng chống thấm. Khe tiếp giáp tường - sàn, quanh phễu thu nước, cổ ống kỹ thuật... thường là điểm dễ rò rỉ nhất.

Lắp lưới chắn rác ở miệng phễu thu để ngăn lá cây, rác thải gây nghẹt ống. Trước mùa mưa, bạn nên kiểm tra, vệ sinh đường ống và phễu thu để đảm bảo thông thoáng.

Trường hợp mưa lớn bất thường, để ngôi nhà thoát được nước tối đa, bạn có thể cân nhắc thiết kế thêm lỗ thoát nước phụ cao hơn 2-3 cm so với sàn. Phễu này có chức năng nếu vị trí thoát nước chính bị nghẹt, nước vẫn thoát ra ngoài, tránh tràn ngược vào nhà.

Hệ thống thoát nước phải được tính toán đồng bộ từ ban công, sân thượng xuống mái hiên, máng xối và thoát xuống hệ thống chung. Nếu ống chính quá nhỏ, nước vẫn sẽ tràn ngập.

Bên cạnh đó, quá trình thi công công trình, nhà ở cần lưu ý chọn gạch chống trơn, mạch nhỏ và chà ron chống thấm cho khu vực sân thượng. Khu vực này không nên lắp nội thất nặng hoặc trồng cây xanh che kín đường thoát nước. KTS Huỳnh Xuân Hải lưu ý trường hợp làm vườn sân thượng cần có lớp thoát nước, không để đất bít kín miệng thoát.

Sau khi hoàn thiện, bạn cần yêu cầu đội thi công kiểm nghiệm bằng cách ngâm thử nước công trình, nhà trong 24-48 giờ. Việc này để kiểm tra độ thoát và khả năng chống thấm của công trình trước khi bàn giao.

KTS Huỳnh Xuân Hải

Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng và Đào tạo Kiến Thiết Việt