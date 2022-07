Chồng không thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ vợ

can not support type!!!

Tôi là tác giả bài: "Chồng tính toán với ba mẹ ruột tôi", xin trải lòng thêm về ba mẹ ruột tôi.

Vợ chồng tôi lương tháng tầm 25 triệu đồng. Nhà nội lo nhiều hơn nên vợ chồng tôi cũng biếu tiền, mua sắm một số đồ trong nhà, lo hơn nhiều so với nhà ngoại. Nhà ngoại có khi mấy tháng tôi mới mua biếu quà, kiểu quà vài trăm nghìn đồng quà bánh chứ không đưa tiền riêng, bởi có muốn biếu chồng cũng không chịu. Tết bên nội tôi cũng lo chu đáo hơn. Từ khi cưới đến giờ, chồng nhiều thành kiến với ba mẹ vợ, nhất là mẹ tôi, bởi nhiều lý do: Mẹ tôi quá ham việc, hầu như không ưu tiên cho con cái bằng công việc. Lúc nào gọi mẹ cũng than thở bận việc, sợ việc ít không có tiền.

>> Chồng coi nhà ngoại là người ngoài

Lúc tôi sinh mổ, mẹ không có mặt kịp vì công việc, do mẹ ở xa chỗ tôi sinh 170 km. Chồng tôi trách, rằng con gái sinh mổ rất nguy hiểm mà mẹ lại vì công việc mà chẳng có mặt, nhờ có chuyện gì hối hận đã muộn. Đầy tháng cháu, bà cũng có lý do không lên dự được (do có ba tôi dự nên mẹ né tránh). Mẹ mượn tiền không có ngày trả dù chỉ mượn năm triệu đồng. Lúc con tôi bảy tháng, mẹ đòi giữ cháu để tôi đi làm nhưng lại nói ban ngày mẹ vẫn đi làm, đưa cháu cho người khác giữ, vì vậy chúng tôi không nhờ ngoại mà nhờ bà nội.

Tân gia, ba mẹ tôi lên dự nhưng mẹ không nói chuyện với ba dù ba hỏi thăm, không muốn ngồi ăn cùng mọi người, sau đó ba mẹ chồng tôi khuyên thì mẹ mới chịu, điều đó làm tôi rất khó xử (do mẹ rất ghét ba). Từ khi mẹ ly dị ba rồi quen người khác, tôi thấy mẹ sửa soạn hơn, môi son má phấn, nói chung người đó chiều chuộng mẹ hơn ba. Mẹ hay đăng hình lên mạng xã hội, tôi nghĩ chồng thấy vậy nên không nghĩ mẹ tôi nghèo khổ gì, nhà nội dù khá hơn nhưng giản dị.

>> Chồng hay soi mói mẹ vợ

Ba tôi ít khi chủ động gọi hỏi thăm con cái, trước giờ tính ba đã vậy, do ba vô tâm với vợ con nên mẹ mới ly dị. Tôi hiểu mẹ, từ đó tới nay mẹ là trụ cột chính trong gia đình. Ngày xưa mẹ khổ lắm, dãi nắng dầm mưa, người gầy guộc, không chăm sóc cho bản thân nên mới lo cho được cho con học hành đến nơi đến chốn. Sau khi ly dị ba, mẹ trở nên thoải mái hơn và biết cách yêu bản thân nên mới như vậy. Công việc mẹ luôn ưu tiên vì còn lo cơm áo gạo tiền, không có thời gian cũng như vật chất để lo cho cháu ngoại.

Lúc tôi chưa lấy chồng đều gửi mẹ tiền hàng tháng, giờ lấy chồng không giúp được gì nên luôn dằn vặt. Dù tôi từng nhiều lần kể chuyện về mẹ cho chồng hiểu nhưng nhìn cách cư xử của mẹ hiện tại anh vẫn không thông cảm được. Tôi biết anh không phải tôi nên không hiểu, tôi cũng không nói nữa, cứ để cuộc sống đến đâu thì đến.

Dung

