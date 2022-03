Chồng coi nhà ngoại là người ngoài

Tôi không ngờ anh gia trưởng và khinh bên vợ như vậy, lại còn bảo nhà ngoại là người ngoài.

Tôi và anh quen nhau ba năm, cưới được bốn năm. Tôi 28 tuổi, anh 29 tuổi, có một cô công chúa đáng yêu. Chúng tôi đều có công việc ổn định, lương anh chỉ nhỉnh hơn tôi vài triệu đồng, sau khi nghỉ sinh một thời gian tôi đi làm lại ở công ty khác nên lương chưa cao. Gần cưới, tôi nói sẽ không về làm dâu mà thuê nhà riêng cách nhà anh 30 phút chạy xe và cách nhà tôi 20 phút chạy xe. Tôi cũng không ích kỷ hay nghĩ nhà mình hơn, chỉ vô tình thấy căn nhà đẹp, giá thuê lại hợp lý nên ở. Anh khó chịu về việc đó, cảm thấy tôi là người ích kỷ khi không chịu phụng dưỡng bố mẹ chồng, vì muốn cưới tôi nên anh cũng bằng lòng. Tôi nghĩ anh chỉ khó chịu thời gian đầu.

Lâu rồi tôi không về nhà mẹ đẻ do công việc và dịch bệnh. Hôm trước tôi mang con về. Hai mẹ con chuẩn bị đi thì chồng đi nhậu về say xỉn, biết tôi sắp cho con sang ngoại, anh quát lớn: "Mày cứ về bên đấy mãi thế, sao không chăm lo cho bố mẹ tao mà cứ suốt ngày về nhà đẻ? Gái lấy chồng là phải theo chồng, tao không bắt mày làm dâu là may mắn, thêm cả việc không bắt sinh con trai là tao rất nhượng bộ rồi. Bảo mãi không chịu nghe. Ngoại là người ngoài, nội là trong, phải ưu tiên bên nội, rõ chưa. Không về gì cả, bây giờ vào bóp chân rồi pha nước chanh giải rượu cho tao. Tiếp khách về đã mệt mỏi lại gặp thêm vợ như này. Hôm nào rảnh qua thăm ba mẹ tao trước rồi mới tới nhà ngoại".

Anh xưng mày tao làm tôi khá bất ngờ và sợ hãi. Anh nạt nộ om sòm khiến con tôi gào khóc vì sợ. Trước giờ anh luôn là người hiền lành, không mấy gia trưởng, vậy mà nay tự nhiên lộ bộ mặt này ra. Thật ra, tôi qua lại nhà nội và ngoại như nhau, thường qua nhà ba mẹ đẻ trước rồi chơi vài tiếng và sau đó về nhà chồng. Tôi bảo: "Thôi anh uống say quá nên nói bậy bạ, em qua biếu ba mẹ tí bánh trái với tiền tháng này rồi về liền. Anh vào ngủ đi, xỉn dữ lắm rồi đó". Vậy mà anh nói: "Những lời nói lúc say mới là thật lòng". Tôi buồn lắm, nên thay đổi suy nghĩ của anh hay chấm dứt cuộc hôn nhân này? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Dung

