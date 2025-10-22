Chồng Giả Tịnh Văn: 'Tôi có lỗi với vợ con'

Tài tử Đài Loan Tu Kiệt Khải, chồng minh tinh Giả Tịnh Văn, tự trách sai lầm trong quá khứ dẫn đến loạt khó khăn hiện tại.

Theo Next Apple, sau khi bị bắt hôm 21/10, chịu thẩm vấn về vấn đề gian dối trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tu Kiệt Khải được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 500.000 Đài tệ (428 triệu đồng). Tại buổi làm việc, Tu Kiệt Khải thừa nhận sức khỏe bình thường nhưng từng chi 150.000 Đài tệ (129 triệu đồng) để làm giả hồ sơ sức khỏe, tự biến bản thân thành bệnh nhân cao huyết áp nhằm được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, hồ sơ xin miễn của Tu Kiệt Khải không được duyệt, thay vào đó anh nhập ngũ năm 2016 dưới dạng nghĩa vụ phi quân sự, thời hạn một năm. Do bạn đời - Giả Tịnh Văn - mang thai, sau 5 tháng phục vụ, Tu Kiệt Khải xuất ngũ.

Qua công ty quản lý, diễn viên xin lỗi khán giả, cho biết thành thực đối diện điều tra. Kiệt Khải viết: "Là người chồng, người cha, tôi vô cùng dằn vặt vì để vợ con sợ hãi, lo lắng". Theo luật pháp Đài Loan, làm giả thông tin sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự có thể chịu mức phạt cao nhất là 5 năm tù.

Vợ chồng Giả Tịnh Văn, Tu Kiệt Khải. Ảnh: Zaobao

Giả Tịnh Văn đóng phim ở Macau, sáng 21/10, cảnh sát tới nhà cô, còng tay Tu Kiệt Khải, lúc đó các con của đôi vợ chồng ở nhà. Quản lý của minh tinh nói các bé vô cùng sợ hãi, Giả Tịnh Văn lo lắng tình trạng của các con.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá đường dây do người đàn ông họ Trần cầm đầu, phát hiện hàng chục người làm việc lĩnh vực giải trí trốn nghĩa vụ quân sự qua tổ chức do Trần chỉ đạo.

Tu Kiệt Khải và Giả Tịnh Văn kết hôn năm 2015, có hai con gái lên 10 và 8 tuổi. Minh tinh từng nói chồng có lúc tự ái, nóng giận nhưng vì cô, anh biết kiềm chế, dừng lại đúng lúc. Hai người trao đổi với nhau khi mâu thuẫn, bù đắp thiếu sót cho nhau. Diễn viên hạnh phúc vì gặp đúng người, sau một lần hôn nhân đổ vỡ. Cô có con riêng với chồng cũ, năm nay 20 tuổi.

Đôi vợ chồng nổi tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ. Kiệt Khải từng đóng Thơ ngây 2, Chung cực Tam Quốc, Hoa đăng chi thượng. Giả Tịnh Văn gây tiếng vang với nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa.

Như Anh (theo Next Apple)