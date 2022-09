Chồng đập phá nhiều đồ đạc từ khi cưới tôi

Tôi 32 tuổi, ở Bình Dương, làm trong cơ quan nhà nước, lập gia đình được bảy năm, có hai con sáu tuổi và năm tuổi.

Nhớ lại năm 2016 tôi kết hôn với chồng hiện tại và chung sống với anh hạnh phúc đến đầu năm 2017 thì có thai bé thứ hai. Kể từ đó vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Anh hay đi uống rượu, mất kiểm soát, về nhà gây sự, đánh tôi, hăm dọa, đập phá đồ đạc trong nhà nhiều lần, làm khổ cả tinh thần và thể xác tôi. Hai đứa con, mỗi lần chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, ba đập phá đồ đạc là chúng khóc khản cả giọng.

Anh viết giấy cam kết với tôi lần thứ nhất năm 2018. Anh nêu trong giấy là do bực tức anh em ruột, công việc không thuận lợi nên hay nhậu nhẹt, say rồi lợi dụng hơi men về quậy mẹ con tôi. Lần đó anh đập phá hầu như không còn gì trong nhà. Tôi gọi mẹ lên đón về quê, anh giằng điện thoại rồi đập, còn dọa đánh vào mặt tôi nữa. Tôi không đồng ý hàn gắn, anh nhân lúc tôi đi làm đã qua nhà trẻ đón hai đứa nhỏ, gom đồ đạc bỏ đi sang nhà anh trai ở Biên Hòa.

Trưa hôm đó cô giáo gọi điện mà tôi hoang mang, lo lắng vô cùng. Đồng nghiệp cũng tá hỏa, lo sợ dùm tôi. Đứa con út của tôi còn bé quá, cháu đi xa bị say nắng, sốt, quấy khóc cả đêm. Anh không chăm được nên lại gọi điện xin lỗi, làm lành với tôi. Sau lần quậy đó, tôi gọi điện cho ba mẹ chồng, mẹ khuyên can anh, còn ba bảo kệ tụi mày, không ở được thì ly dị. Tôi rất bất ngờ với cách cư xử của ba anh.

Năm 2020 tôi chuyển công tác về gần nhà để thay đổi cuộc sống, cũng là thay đổi cách nhìn của đồng nghiệp về mình. Tôi nghĩ, ở chỗ cũ anh đã làm mưa làm gió, đồng nghiệp của tôi quá ngao ngắn rồi, mong là về chỗ mới anh sẽ thay đổi để tôi đỡ bị mất mặt. Năm 2021 anh lại đi nhậu rồi về đánh tôi, do tôi muốn nói chuyện với anh. Mỗi lần say anh cứ như ngờ vực cả thế giới, chê người nọ người kia, cho rằng họ muốn hại anh. Lần đó anh đánh tôi, tôi vì quá tuyệt vọng nên muốn tự tử. Anh ngăn cản bằng cách đấm túi bụi vào mặt tôi. Tối đó, anh lại quỳ xuống xin lỗi, viết đơn cam kết, hứa thay đổi. Nếu còn tái phạm, anh sẽ trả lại tự do cho mẹ con tôi, cho tôi toàn quyền quyết định mọi thứ. Tối đó, mặt tôi bầm, tai đỏ tía.

Tháng tám vừa rồi, đồng nghiệp cả nam và nữ rủ tôi đi hát karaoke cho vui. Tôi không nghĩ gì cả, rủ anh đi hát chung. Vào phòng hát, tôi ngồi chung với mọi người, trước nay cũng không hề rung động với ai. Ở chỗ ca hát, anh tỏ ra vẫn ổn. Sau khi chào mọi người ra về, lên xe anh cười đểu rồi lái xe chở tôi chạy tốc độ nhanh, lạng lách đánh võng làm tôi hoảng loạn. Anh chửi tôi với những lời lẽ tồi tệ rằng để người ta lợi dụng, có tình cảm với người khác. Về tới nhà, anh quăng mũ bảo hiểm của chúng tôi, chửi bới, đập điện thoại, rồi còn gọi cho đồng nghiệp tôi dọa giết họ, xưng mày tao. Người anh lăng mạ từng là thầy dạy tôi ngày bé, tôi ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Lần này anh quậy phá, hai đứa con không còn la hét, hoảng loạn như trước, thay vào đó là thái độ dửng dưng của chúng.

Tối đó, tôi nói gọi công an và cha mẹ xuống, anh cầm dao dọa: "Đứa nào ngon bước đến đây". Khi ra khỏi nhà, tôi chỉ gọi mẹ, mẹ lại khuyên giải, khóc lóc chứ không nói nặng gì anh. Anh viết bản cam kết thứ ba, cũng là cam kết cuối cùng, hứa thay đổi, vậy mà hôm sau đâu lại vào đấy. Mỗi lần anh làm sai là hôm sau lại quỵ lụy, van xin. Mấ năm nay chung sống với anh, thứ tôi chờ đợi chỉ là những trận bạo hành gia đình, đồ đạc bị đập phá, hư hao vài tháng một lần.

Tôi vốn nghĩ anh sẽ thay đổi nhưng không. Nhiều lần chồng đi sớm về khuya, tôi nhắc anh cố gắng về sớm vì gia đình, con cái, anh không quan tâm. Anh bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà từ sáng sớm đến tối muộn. Thậm chí có lúc anh chơi bời, đánh bài đến hai, ba giờ sáng mới về, thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ của vợ con. Tinh thần tôi vì thế cũng không ổn định, thường xuyên mệt mỏi. Không những thế, anh còn có lối sống đồi trụy, thích nhắn tin trai gái ngoài luồng. Tôi nhắc nhở hay cảnh cáo cũng không được.

Có những lúc tôi vì áp lực gia đình, công việc, cộng thêm chồng đối xử tồi tệ nên bế tắc, nhiều lần nghĩ quẩn nhưng lại nhớ tới con, không thể vì mình mà tước đi quyền sống của con. Nhưng cứ giữ gia đình này, tôi cũng sợ một ngày con sẽ có hành vi bạo lực như ba nó. Đời sống chung của chúng tôi hiện tại không thể hòa hợp được nữa.

Cách đây hai ngày, tôi gửi anh đơn ly hôn, anh nhảy dựng lên đòi ôm hai con về quê. Tôi không muốn như thế vì anh và nhà nội ở dơ, nhà cửa lúc nào cũng ẩm ướt, bốc mùi, nguồn nước ở đó lại ô nhiễm. Con tôi mỗi lần về quê nội ăn uống thường bị tiêu chảy. Chồng tôi về quê thường hay bỏ vợ con đi ăn nhậu, vui chơi bạn bè, đánh bài, không đoái hoài đến con cái, để tôi tự chăm con. Nếu hai con về quê sẽ không có ai lo cơm nước, chắc chắn gặp tình cảnh bữa đói bữa no. Rồi có những khi tôi bận đi làm sớm xa nhà, nhờ anh đưa con đi học, anh thường khóa cửa đi uống cà phê với bạn bè rồi đi làm, bỏ hai đứa nhỏ ở nhà chơi với nhau. Anh không quan tâm đến tình trạng học hành của các con (anh ngày xưa cũng bỏ học sớm).

Một điều quan trọng là cha mẹ, anh em nhà anh hay chửi tục, nói xấu người khác, thường nhậu nhẹt rồi gây gổ bằng dao. Mỗi lần tôi về quê, chồng hay vô cớ gây sự với anh em dù có những chuyện rất nhỏ. Gia đình anh nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, giống như tôi là người khơi mào để anh bất hòa với mọi người. Có lần em chồng chửi bới, xúc phạm tôi, do chồng tôi đánh nhau với anh em trong nhà. Tôi lo con sẽ trở thành người xấu giống họ. Cha mẹ anh nóng giận thường đập phá đồ đạc, anh em của anh cũng thế.

Hiện anh hay lấy con cái ra hăm dọa tôi. Anh đòi mang con đi về quê, lúc thì dọa cho con uống thuốc sâu cùng anh. Tôi dự định bỏ nghề, nếu giữ mãi nghề này chẳng đi đến đâu, ở đâu anh cũng bám riết làm khổ mẹ con tôi. Nếu bỏ nghề, tôi sẽ đi làm công nhân kiếm tiền nuôi con ăn học, bí quá tôi nhờ mẹ bán một phần đất mẹ cho để nuôi con. Nhưng tôi sợ anh sẽ tìm ra mẹ con tôi, làm ra những chuyện động trời. Còn phương án thứ hai, tôi sẽ cố gắng chịu đựng cho tới khi hai con học xong lớp 12, hướng nghiệp cho chúng xong là tôi nghỉ việc và tìm nơi khác ở, không cho anh biết. Tôi vẫn liên lạc với các con, lo cho tới khi chúng có việc làm ổn định. Anh chị có lời khuyên hay cách giải quyết tốt hơn cho tôi không? Mong nhận được sự chia sẻ.

Quyên

