Chồng tôi định nghỉ công việc kỹ sư tháng 15 triệu để mở công ty

Tôi là tác giả bài viết Có nên rời nơi an cư về quê mở cửa hàng ở tuổi ngoài 40. Sau khi suy xét, vợ chồng tôi quyết định ở lại Tây Nguyên lập nghiệp, ít nhất là đến khi các con vào đại học. Bây giờ vợ chồng tôi lại có một dự định muốn xin ý kiến độc giả.

Chồng tôi 45 tuổi, là kỹ sư xây dựng, đang làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật cho một công ty tư vấn xây dựng tư nhân. Công việc không quá áp lực, đúng với chuyên môn, chỉ là lương so mặt bằng chung là thấp, chỉ 15 triệu đồng mỗi tháng, cuối năm công ty thưởng thêm 20 đến 40 triệu. Cuối năm nay, vợ chồng tôi ngồi lại với nhau. Anh bảo nếu cứ làm thuê thế này thì khó phát triển được, đặc biệt với mức lương này không thể tích lũy được khi các con đang tuổi học hành. Anh bàn với tôi có nên mở công ty riêng không.

Mối quan hệ của chồng tôi khá rộng, tuy nhiên giờ nếu muốn có đầu mối công việc đều quan hệ dựa trên tiền bạc, chứ không thể chỉ là xã giao được. Nói thêm là chồng tôi rất hiền lành, thật thà, không biết có cạnh tranh được với thương trường không. Nếu như hiện tại, vợ chồng tôi hàng năm chỉ tích lũy được khoảng 70 đến 100 triệu. Mở công ty, chúng tôi xác định mất hai năm là khởi nghiệp, không có lợi nhuận, do chồng tôi ý định mở công ty tư vấn, thiết kế công trình giao thông, thủy lợi nên vốn ban đầu không cần quá nhiều, khoảng 200-300 triệu đồng. Ban đầu có thể làm những công trình thiết kế hoặc sửa chữa nhỏ,

Điều vợ chồng tôi băn khoăn là nếu chúng tôi làm ăn không thuận lợi, quay lại làm thuê như hiện tại, lúc đó mấy trăm triệu hai vợ chồng tích lũy có thể sẽ về số không. Trong khi đó khoảng bốn năm nữa con tôi vào đại học. Liệu có kịp xoay xở lo cho các con không? Vì vậy tôi rất mong nhận được góp ý của độc giả.

