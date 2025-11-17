Có nên rời nơi an cư về quê mở cửa hàng ở tuổi ngoài 40

Chúng tôi có căn nhà nhỏ đủ ở, không nợ nần gì, mỗi năm vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng.

Vợ chồng tôi đang sống và làm việc tại một thành phố ở Tây Nguyên. Chồng tôi 45 tuổi, là kỹ sư cho công ty tư nhân; tôi 41 tuổi, là nhân viên văn phòng, có hai con học trường công lớp 8 và lớp 4. Tổng thu nhập bình quân của vợ chồng tôi khoảng 23 triệu mỗi tháng. Chúng tôi có căn nhà nhỏ đủ ở, không nợ nần gì, mỗi năm vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng.

Chuyện là quê hai vợ chồng ở một huyện thuộc Bắc Giang (hiện là Bắc Ninh). Mấy năm nay kinh tế ở quê tôi cũng phát triển. Chị dâu và anh trai tôi khuyên gia đình tôi nên chuyển ra đó. Bên nhà tôi làm kinh doanh, mấy năm nay cũng khá. Anh trai khuyên tôi nên mở một cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động và thiết bị trường học, vì hiện tại anh chị cũng đang kinh doanh những mặt hàng liên quan như vậy nên thấy rất tiềm năng. Mặt bằng thì mẹ tôi có sẵn; tôi cần vốn khoảng 250 - 350 triệu là có thể mở được. Nhà ở, mẹ chồng có cho vợ chồng tôi lô đất cách nhà ngoại khoảng 5 km. Bán ngôi nhà tôi đang ở chỉ đủ xây nhà ngoài đó. Do làm công ăn lương nên vốn hiện tại vợ chồng tôi không có nhiều, chỉ đủ để mở cửa hàng chứ không có quỹ dự phòng.

Chúng tôi tính nếu chuyển ra thì ba mẹ con tôi ra trước, tôi tạo dựng cửa hàng kinh doanh với sự giúp đỡ của vợ chồng anh trai, còn chồng vẫn ở lại làm thêm vài năm nữa, khi nào ổn định chút, anh về sau. Chồng tôi có hai lựa chọn:

Một là anh có thể tiếp tục làm xây dựng cho công ty của người quen ngoài đó với mức lương khoảng 15 triệu đồng. Hai là nếu cửa hàng tôi mở thuận lợi, chồng có thể phụ giúp kinh doanh.

Về khách quan, tôi thấy ở trong Tây Nguyên, chúng tôi có cuộc sống khá ổn định dù thu nhập không cao. Ở đây khí hậu trong lành, mát mẻ, bạn bè đồng nghiệp thân thiện, con chúng tôi có môi trường học khá tốt. Nhược điểm là chúng tôi xa cả gia đình nội và ngoại, con lớn lên không có sự gắn kết với gia đình lớn; cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của vợ chồng tôi thấp. Chồng tôi rất hiền lành nên không cạnh tranh được trong ngành xây dựng dù về mặt chuyên môn được đánh giá cao. Công việc của tôi cũng khó cải thiện lương. Nếu sau này mẹ tôi và mẹ chồng ốm đau, vợ chồng tôi ít có thời gian chăm sóc, tiền đi lại tốn kém. Từ ngày vợ chồng tôi vào đây lập nghiệp, riêng tiền đi lại lên đến trăm triệu rồi.

Tuy nhiên, nếu về quê, chúng tôi đã khá lớn tuổi, mọi thứ bắt đầu lại cũng có nhiều rủi ro. Anh em đông, cỗ bàn nhiều; tôi không muốn chồng nhậu nhiều vì sức khỏe anh giờ không được tốt. Chính vì vậy, ngay lúc này, tôi rất cần lời khuyên của quý độc giả. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe tâm sự của tôi.

