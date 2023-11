Chọn môi giới bất động sản tốt như thế nào

Dù mua bất động sản để đầu tư hay ở thực, điều quan trọng là tìm môi giới nhanh nhạy với thị trường, uy tín và phù hợp với bản thân, chuyên gia nói.

Tôi có nhu cầu mua một mảnh đất ở Đà Nẵng để đầu tư. Sau khi hỏi thông tin một số mảnh được rao bán trên hội nhóm mạng xã hội, tôi nhận được lời chào mời từ rất nhiều bạn môi giới bất động sản. Có mảnh cùng khu vực được chào bán trùng nhau nhưng giá có sự chênh lệch. Bạn nào cũng cam kết giá đưa ra ở mức tốt nhất. Tôi có đi tham khảo nhưng có bạn dẫn đi xem mảnh đất không giống như quảng cáo.

Mong chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm làm sao để tôi chọn được môi giới tốt nhất! Tôi cảm ơn.

Độc giả Đức Mạnh

Chuyên gia tư vấn:

Môi giới bất động sản được đánh giá là nghề có thu nhập hấp dẫn bởi đặc thù giá trị sản phẩm lớn. Do đó, khi thị trường phát triển nóng, luôn có lực lượng lớn lao động đổ xô đi làm môi giới, bao gồm cả những người tay ngang, không chuyên. Tuy nhiên, vì ai cũng dễ dàng gia nhập nên tình trạng môi giới bất động sản thiếu kiến thức và kinh nghiệm hành nghề, không được đào tạo, tham gia để "thổi" thị trường diễn ra phổ biến khiến người mua gặp khó để tìm được người kết nối uy tín.

Tôi cho rằng để tìm được môi giới bất động sản tốt là điều không dễ dàng. Nhiều người mua mới tham gia thị trường, ít kinh nghiệm thường tìm kiếm môi giới qua trình duyệt web hoặc hội nhóm mạng xã hội. Ví dụ, bạn muốn mua bất động sản ở Đà Nẵng, bạn thường gõ tìm kiếm "mua đất ở Hải Châu" hay "bất động sản Sơn Trà", một khu vực cụ thể bạn đang quan tâm và dò tìm người bán. Tuy nhiên cách này không giúp bạn tìm được môi giới chất lượng mà chỉ giới hạn lựa chọn sản phẩm.

Bất động sản là sản phẩm có giá trị lớn, có khi là tích lũy cả một đời người nên việc người mua dành nhiều thời gian để tìm kiếm môi giới tốt là xứng đáng. Ở quan điểm cá nhân, tôi gợi ý cho bạn một số yếu tố quan trọng để tìm người kết nối tốt: dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và mức độ phù hợp.

Thứ nhất, về kiến thức, bạn nên tìm môi giới nhanh nhạy với thị trường và am hiểu khu vực rộng lớn thay vì tìm kiếm môi giới chỉ chuyên một địa bàn nhỏ. Môi giới cần có nền tảng kiến thức về vĩ mô, diễn biến thị trường, pháp lý và trải nghiệm thực tế với bất động sản để giúp khách hàng có trải nghiệm chuyên nghiệp về quy trình mua bán. Ví dụ, bạn xác định mua bất động sản ở quận Hải Châu nên tập trung tìm môi giới chuyên khu vực này. Tuy nhiên bạn nên kết nối với môi giới am hiểu khu vực trung tâm Đà Nẵng. Họ sẽ khoanh vùng giúp bạn khu vực và sản phẩm phù hợp với nhu cầu với nhiều phương án để so sánh.

Thứ hai, về kinh nghiệm, tôi cho rằng môi giới cần có ít nhất ba năm làm việc liên tục để luôn sâu sát với thị trường và nắm bắt, am hiểu tâm lý, nhu cầu khách hàng. Môi giới kinh nghiệm sẽ có khả năng đàm phán tốt, thúc đẩy giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn. Họ cũng nắm quy trình thực hiện giao dịch rõ ràng, các thủ tục và giấy tờ liên quan giúp bạn yên tâm hơn về tính minh bạch.

Việc tìm được những môi giới có tầm không đơn giản chỉ tìm kiếm qua trình duyệt web hay mạng xã hội. Bạn có thể tham gia các hội nhóm, diễn đàn của người mua nhà, người đầu tư, lưu ý là không cho phép bán hàng. Hiện nay cộng đồng môi giới rất đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cá nhân nên môi giới có tầm thường có tiếng nói trong những cộng đồng đó. Họ thường chia sẻ nhiều thông tin có ích về quy hoạch, dự án mới, kinh nghiệm thay vì khoe hình ảnh chốt deal liên tục. Từ những chia sẻ và trao đổi cụ thể, bạn có thể đánh giá mức độ phù hợp của môi giới đó để đồng hành với bạn.

Với sản phẩm dự án, bạn nên tìm kiếm môi giới qua các công ty môi giới uy tín, hoạt động lâu năm, có nguồn hàng phong phú. Một nguồn khác khá hiệu quả là tìm môi giới tốt thông qua người quen giới thiệu. Bởi họ đã có những trải nghiệm đầu tư tốt sẽ giúp bạn yên tâm hơn về mức độ uy tín của môi giới viên đó.

Thực tế, để lôi kéo được khách hàng, không ít môi giới đã sử dụng các chiêu trò hay tạo bẫy đánh vào lòng tham, gây rủi ro và thiệt hại cho người mua, thậm chí là lừa đảo. Do vậy, bản thân người mua cần trang bị kỹ kiến thức và bản lĩnh trước khi tham gia giao dịch bởi tư vấn từ môi giới chỉ là một nguồn để bạn tham khảo trước khi ra quyết định.

Ông Trần Trọng Vũ

Đồng sáng lập Công ty SPE.R, đơn vị nghiên cứu và khảo sát thị trường bất động sản miền Trung