Chọn 9 điểm chơi Tết Dương lịch vào 'phút chót'

Du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm tại các điểm đến gần Hà Nội, TP HCM hoặc Malaysia dù lên kế hoạch muộn.

VnExpress gợi ý một số điểm đến có giá vé máy bay hợp lý hoặc thuận tiện di chuyển bằng ôtô, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi từ một đến 4 ngày. Hình thức trải nghiệm gồm nghỉ dưỡng, trekking, ẩm thực, check in các điểm đến lịch sử từng xuất hiện trong phim.

Tắm khoáng nóng ở Phú Thọ

Chuyến đi tắm khoáng nóng tại một số địa danh nổi tiếng ở Phú Thọ sẽ phù hợp khi các tỉnh miền Bắc vào đợt lạnh mới từ ngày 1/1, thời tiết khoảng 14-17 độ.

Các khu tắm khoáng nổi tiếng tại Thanh Thủy gồm Ohayo Onsen, Tre Nguồn, Thanh Thủy Resort, Đảo Ngọc Xanh, các khu tại Kim Bôi gồm Serena Resort, Mandala Retreats, Yasumi Onsen Resort, khu du lịch suối khoáng Kim Bôi. Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến đây khoảng hai tiếng.

Thời gian: 2-3 ngày. Chi phí 1-2 triệu đồng một người.

Food tour Hải Phòng bằng tàu hỏa cao cấp

Khoang cao cấp của tàu hỏa Hoa phượng đỏ. Ảnh: Giang Huy

Khách có thể trải nghiệm đi tàu hỏa chất lượng cao Hoa Phượng Đỏ, lưu trú tại khách sạn cao cấp và thưởng thức ẩm thực địa phương. Thời gian chạy tàu khoảng hai tiếng rưỡi. Tại Hải Phòng, du khách thuê xe máy, ôtô, xe đạp hoặc đi bộ, bắt taxi đến các điểm vui chơi, ăn uống. Nên thuê khách sạn ở trung tâm để tiện di chuyển.

Các món ăn nổi tiếng ở Hải Phòng: bánh đa cua, bánh đa ngan, bánh mì que, bún cá cay, nem chua, nem cua bể vuông, nem thính, giá bể xào, ốc, hải sản, sủi dìn, trà hoa cúc, dừa dầm.

Thời gian: 2-3 ngày. Nếu đi hai ngày, du khách ở trong thành phố, nếu dài hơn có thể kết hợp một đêm tại Đồ Sơn. Chi phí khoảng 2-3 triệu đồng một người.

>> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hải Phòng

Ngắm hoa ở Mộc Châu

Mộc Châu (Sơn La) đang đẹp với hoa mận và hoa mai anh đào bung nở. Khách vẫn có thể đặt phòng khách sạn và homestay ở Mộc Châu thông qua các website hoặc đại lý du lịch. Tuy nhiên, phòng tại các vị trí đẹp hầu hết đã kín.

Từ Hà Nội di chuyển đến Mộc Châu khoảng 3,5 đến 4 tiếng, tùy điều kiện giao thông. Du khách lựa chọn phương tiện cá nhân hoặc xe limousine.

Thời gian: 3 ngày. Chi phí khoảng 2-3 triệu đồng một người.

Đến Quảng Trị tham quan các địa danh phim Mưa Đỏ

Sau hiệu ứng phim Mưa Đỏ, nhiều du khách đến Quảng Trị thăm và tìm hiểu về các địa danh như Thành cổ, cầu Hiền Lương, sông Thạch Hãn, sân bay Tà Cơn, nghĩa trang Trường Sơn... Du khách có thể kết hợp ghé thăm Khe Sanh, nằm ở phía tây.

Từ Hà Nội đến Quảng Trị, khách tự di chuyển theo cao tốc, khoảng 8-9 tiếng, hoặc đi xe giường nằm giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng một người. Từ TP HCM, du khách mua vé máy bay hoặc đi tàu hỏa tới Đồng Hới hay Đông Hà. Vé máy bay TP HCM - Đồng Hới dịp Tết Dương lịch có giá 3 triệu đồng (khứ hồi).

Thời gian: 4 ngày. Chi phí từ 3 đến 6 triệu, tùy điểm xuất phát.

Trekking hang Hổ - hang Over - hang Pygmy

Du khách có thể xuất phát theo hành trình này từ Hà Nội hoặc TP HCM. Cách di chuyển tương tự đến Quảng Trị.

Tuyến trekking hang Hổ - hang Over - hang Pygmy đi bộ xuyên rừng, vượt dốc và qua sông suối. Cung trekking dài 21 km, khám phá 6,5 km hang động, đi bộ hơn 3 km trong hang tối, bơi trong hang 500 m.

Du khách sẽ vượt nhiều địa hình từ leo dốc, bơi trong hang, vượt qua những mỏm đá hiểm trở. Cung trekking có độ khó 3/5, yêu cầu du khách chuẩn bị thể lực tốt, giày trekking, quần áo nhanh khô và đồ dùng cá nhân cơ bản. Khách cắm trại giữa rừng, các bữa ăn đã bao gồm trong suốt chuyến đi.

Thời gian: 4 ngày trong đó tour 3 ngày 2 đêm. Chi phí tour 3 ngày 2 đêm hiện khoảng 12,5 triệu đồng mỗi người.

Thư giãn ở biển Bình Tiên - vịnh Vĩnh Hy

Tàu đáy kính chở khách ngắm san hô ở Vĩnh Hy. Ảnh: Bích Phương

Bình Tiên và vịnh Vĩnh Hy nằm trên cung đường ven biển phía đông bắc Khánh Hòa. Từ TP HCM, du khách có thể di chuyển bằng xe giường nằm đến Cam Ranh hoặc Phan Rang, sau đó tiếp tục đi đường bộ theo quốc lộ 702 đến Vĩnh Hy.

Hành trình thường gồm tham quan bãi Bà Bóng, Bình Tiên, đi tàu đáy kính hoặc cano trên vịnh Vĩnh Hy ngắm san hô, tham quan hòn Rùa, Hang Rái và khu Đồng Cừu Suối Tiên. Khách sẽ lưu trú tại khu vực Vĩnh Hy. Các bữa ăn trong tour trọn gói gồm thực đơn địa phương và hải sản.

Thời gian: 2 ngày. Chi phí khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng mỗi người. Một số tour trọn gói hiện có giá khoảng hai triệu đồng (chưa gồm vé xe giường nằm từ TP HCM và đồ uống có cồn).

Thư giãn ở Măng Đen

Măng Đen (Quảng Ngãi) nằm cách TP HCM khoảng 620 km, phù hợp với du khách tìm chuyến đi ít hoạt động và ưu tiên nghỉ dưỡng giữa không gian núi rừng. Điểm đến này thường được lựa chọn như phương án thay thế Đà Lạt.

Từ TP HCM, du khách bay đến Pleiku, sau đó đi ôtô gần ba tiếng để lên Măng Đen. Thời điểm đầu năm, khí hậu mát, các tuyến đường rừng và khu vực quanh hồ thuận tiện cho việc tham quan. Mai anh đào tại một số khu vực tại Măng Đen bắt đầu bung nở. Du khách chọn lưu trú tại homestay, lodge và khách sạn nhỏ. Ẩm thực địa phương gồm gà nướng, cơm lam, lẩu rau rừng và cà phê.

Thời gian: 4 ngày, chi phí 5-6 triệu đồng một người

Trải nghiệm tour đường sông TP HCM - Củ Chi - Bình Dương

Hành trình phù hợp cho chuyến du lịch trong ngày, dành cho du khách không có nhiều thời gian nghỉ. Tour khởi hành từ bến Bạch Đằng vào buổi sáng, di chuyển bằng ca nô dọc sông Sài Gòn đến bến Đình, Củ Chi. Sau khi tham quan địa đạo Củ Chi với hệ thống hầm ngầm, hố bom B52 và khu trưng bày, du khách tiếp tục đi đường sông đến Bình Dương để dùng bữa trưa và ghé các làng nghề truyền thống như guốc mộc, heo đất.

Hành trình kết thúc vào chiều tối cùng ngày, quay lại TP HCM. Du khách cần chuẩn bị trang phục gọn nhẹ, mũ nón, giấy tờ tùy thân; áo phao, bữa sáng nhẹ và bữa trưa được phục vụ trong tour.

Thời gian: 1 ngày. Chi phí trọn gói 1,8 triệu đồng mỗi người.

Xuất ngoại khám phá văn hóa Malaysia

Khu phố cổ ở Melaka (Malaysia). Ảnh: TCDL Malaysia

Vé máy bay khứ hồi, khởi hành từ Hà Nội và TP HCM của Vietjet Air và AirAsia tới thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đang khuyến mại từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người (bay 31/12 hoặc 1/1, trở về ngày 3/1/2026). Malaysia miễn visa cho du khách Việt.

Du khách ở 4 ngày tại Kuala Lumpur, kết hợp thăm thêm một địa danh khác như khu phố cổ Melaka (khoảng cách 150 km). Mua sắm đồ hiệu giá rẻ ở Malaysia cũng là trải nghiệm nên thử.

Thời gian: 4 ngày. Tổng chi phí khoảng 10 đến 12 triệu đồng một người.

Tâm Anh - Mai Phương