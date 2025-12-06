Chơi pickleball muộn có gây hại sức khỏe?

Chơi pickleball muộn (sau 23h) dễ rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi và hôm sau, lâu ngày phong độ giảm sút, dễ gặp chấn thương.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết pickleball mang lại nhiều lợi ích thực sự như cơ thể linh hoạt, phản xạ nhanh hơn, tim mạch khỏe hơn, đặc biệt là giảm stress rất tốt. Tuy nhiên, khi lịch chơi bị đẩy muộn, sau 23h - thời điểm đáng lẽ cơ thể chuẩn bị nghỉ, sẽ gây phá vỡ giấc ngủ cùng nhiều tác hại khác.

Khi chơi, cơ thể bước vào trạng thái hưng phấn, tim đập nhanh, hơi thở mạnh, đầu óc tập trung tối đa. Chơi muộn và kết thúc trận đấu lúc 1-2 giờ sáng, cơ thể vẫn còn nhiều năng lượng trong khi đồng hồ sinh học đang yêu cầu bạn chuyển sang chế độ ngủ sâu. Kết quả là gặp tình trạng mất ngủ hoặc ngủ mà không thấy sảng khoái. Giấc ngủ nông khiến sáng hôm sau bạn dễ rơi vào trạng thái "hụt hơi", đầu óc không sắc bén và hiệu suất làm việc hay chơi thể thao đều kém đi. Tình trạng lặp lại nhiều ngày liên tục khiến tinh thần xuống dốc, dễ cáu gắt, khó tập trung và phản xạ chậm. Đây cũng là lý do nhiều người đánh muộn vài buổi liền thường cảm thấy phong độ giảm hẳn.

Đêm cũng là thời điểm cơ thể giảm nhiệt, thả lỏng và bắt đầu tiết các chất giúp đi vào giấc ngủ sâu. Nhưng chơi thể thao muộn làm đảo lộn hoàn toàn quá trình này, làm cơ thể "tưởng" đang ban ngày. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn sẽ thấy xuất hiện những rối loạn nhỏ nhưng khó chịu như ngủ khó, dễ tỉnh giữa đêm, sáng dậy nặng đầu, trong ngày dễ buồn ngủ hoặc dễ cáu. Một số bạn nữ còn thèm ăn đồ ngọt hơn bình thường - dấu hiệu phổ biến khi thiếu ngủ.

Bên cạnh đó, những chấn thương thường gặp khi đánh muộn như mệt mỏi khiến phản xạ chậm, tư thế dễ lệch và kỹ thuật mất ổn định, chấn thương vì thế tăng lên đáng kể. Gân achilles và mắt cá là hai vị trí dễ tổn thương đầu tiên. Việc đổi hướng liên tục, phanh gấp hoặc tiếp đất không chuẩn lúc mệt rất dễ khiến chúng bị kéo căng hoặc bong gân. Đầu gối cũng chịu áp lực lớn do xoay, bật nhảy và hạ trọng tâm liên tục. Vai, khuỷu tay và cổ tay thường đau, những cú vung vợt thiếu kiểm soát dễ gây viêm kéo dài. Còn lưng dưới thì thường căng khi cúi thấp hoặc xoay người quá mức lúc cơ thể đã xuống sức.

Nếu buộc phải chơi muộn, nên khởi động kỹ trước khi chơi, dành khoảng 10 phút xoay các khớp từ cổ đến cổ chân, rồi chạy bước nhỏ, nâng đùi hoặc bật nhẹ. Sau khi kết thúc lúc 1-2h sáng, không nên về nhà nằm ngay mà cần có khoảng nghỉ, cho cơ thể một khoảng chuyển tiếp, giảm nhiệt. Đi bộ chậm vài phút từ sân ra bãi xe cũng là cách cho nhịp tim hạ xuống, sau đó giãn cơ tĩnh 5-10 phút và tập trung thở chậm để cơ thể dịu lại.

Nếu về nhà chưa quá muộn, nên ngâm chân nước ấm vài phút. Đây là một trong những cách giúp cơ thể tắt bớt công tắc căng thẳng nhanh nhất. Lưu ý tránh uống nhiều nước ngay trước khi ngủ để không bị gián đoạn giấc ngủ giữa đêm. Uống sinh tố sau tập là lựa chọn tối ưu, giúp nhẹ bụng, dễ tiêu nhưng vẫn đủ chất để phục hồi.

Ăn được chuối là tốt nhất, ngoài ra thêm yến mạch, một chút sữa chua hoặc sữa hạnh nhân kèm chất đạm. Cách này giúp cơ bắp được "nạp lại" một cách nhẹ nhàng mà không làm nặng bụng. Nếu muốn ăn thêm, có thể chọn hạt óc chó hoặc hạnh nhân vì chúng giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn (giàu magie, tryptophan, tăng tổng hợp melatonin).

Cuối cùng, lắng nghe cơ thể bằng dữ liệu và bằng chính cảm giác của bạn. Đồng hồ thông minh là công cụ rất hữu ích để theo dõi nhịp tim khi nghỉ, chất lượng giấc ngủ hay mức độ căng thẳng. Nếu thấy những chỉ số này xấu trong 2-3 ngày liên tiếp, cần lập tức giảm cường độ hoặc nghỉ một buổi.

Ngoài ra, nếu sáng dậy người nặng trĩu, bước xuống giường thấy chân cứng như gỗ, hoặc đầu óc chậm chạp - đó là tín hiệu rất rõ rằng bạn đang tập quá sức. Lịch chơi pickball 3 buổi/tuần, mỗi buổi hai tiếng, xen ngày nghỉ là hợp lý nhất cho người chơi muộn. Nếu có thể, nên kết thúc trận trước 21h.

Thúy Quỳnh