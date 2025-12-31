Chơi gì, đi đâu ở Hà Nội 4 ngày nghỉ lễ?

Ngoài các điểm đến bắn pháo hoa, khách ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trải nghiệm phiên chợ vùng cao, đi bộ một vòng hồ Trúc Bạch trong tour "chạm miền ký ức", về thăm Hà Nội xưa.

Ngày 31/12, Sở Du lịch Hà Nội công bố danh sách loạt sự kiện, hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại khu vực trung tâm thủ đô, chương trình văn nghệ Chào 2026 diễn ra ở Văn Miếu Quốc Tử Giám; chương trình đếm ngược đón năm mới "Countdown 2026 - Mở Kết Nối Thật" tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tối 31/12.

Một số hoạt động tiêu biểu dịp Tết dương lịch 2026 STT Nội dung hoạt động Thời gian Địa điểm 1 Chương trình văn nghệ "Chào 2026" Từ 25/12 Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2 Chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp giáo dục bảo tồn, tạo không gian văn hóa - giải trí từ 20/12/2025-1/1/2026 Vườn thú Hà Nội 3 Tour "Hà Nội - chạm miền ký ức" từ 29/12 hồ Trúc Bạch 4 Chương trình Chào năm mới chủ đề "Countdown 2026-Mở Kết Nối Thật" từ 19h đến 24h ngày 31/12 Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm 5 Chương trình nghệ thuật "Âm sắc Việt" từ 19h30 đến 21h30

1/1/2026 Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám 6 Sự kiện Tết Dương lịch - SAY HI 2026 từ 8h đến 17h ngày 1/1/2026 Công viên Thiên đường Bảo Sơn 7 Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết dương lịch 2026. Tổng số 05 điểm bắn với 06 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật Từ 23 giờ 45 đến 00 giờ 00 ngày 1/1/2026 - Trận địa số 1: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà nội mới,

Phường Hoàn Kiếm.

- Trận địa số 2: Trước Bưu điện Hà Nội, Phường Hoàn Kiếm.

- Trận địa số 3: Tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, Phường

Hai Bà Trưng.

- Trận địa số 4: Tại khuôn viên đường đua F1, Phường Từ Liêm.

- Trận địa số 5: Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ.

- Trận địa số 6: Tại Hồ Văn Quán, Phường Hà Đông. 8 Sự kiện "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026):

- Tái hiện Chợ phiên vùng cao Chào năm mới 2026.

- Trình diễn dân ca dân vũ dân tộc Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

- Tái hiện Lễ cầu mùa dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

- Trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm văn hoá, ẩm thực đặc trưng của vùng cao Từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026 Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Với du khách muốn ra ngoại thành tận hưởng không khí trong lành, Tết Dương lịch cũng là cơ hội để ghé thăm Điểm đến du lịch cộng đồng người Dao bản Miền ở xã Ba Vì.

Tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ban tổ chức mang đến các hoạt động cho du khách trải nghiệm như "Chợ phiên vùng cao", chương trình tái hiện chợ phiên, cuộc sống thường nhật và truyền thống đón Tết của người dân vùng cao.

Sở du lịch cũng đưa ra các gợi ý để du khách tham gia các tour như Ký ức Cột Cờ, xem vở diễn "Kinh đô Thăng Long" bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành; tour xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound" hay "Hà Nội - chạm miền ký ức" ở hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình.

Du khách trải nghiệm tour Hà Nội - chạm miền ký ức tại hồ Trúc Bạch hôm 29/12. Ảnh: Tùng Đinh

Vào dịp đầu năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 với chủ đề "Hành trình tươi xanh" tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ. Hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch đầu tiên của ngành Du lịch Thủ đô trong năm 2026 được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân, du khách.

Năm 2025 được ghi nhận là năm hoàng kim của du lịch thủ đô khi đón lượng khách cao nhất lịch sử, với 33,7 triệu lượt khách (trong đó có 7,8 triệu lượt khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt hơn 134.000 tỷ đồng. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu đón trên 35,8 triệu lượt khách (gồm hơn 8,6 triệu lượt khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt 160.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Phương Anh