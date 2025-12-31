Chơi gì, đi đâu ở Hà Nội 4 ngày nghỉ lễ?

Ngày 31/12, Sở Du lịch Hà Nội công bố danh sách loạt sự kiện, hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Tại khu vực trung tâm thủ đô, chương trình văn nghệ Chào 2026 diễn ra ở Văn Miếu Quốc Tử Giám; chương trình đếm ngược đón năm mới "Countdown 2026 - Mở Kết Nối Thật" tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tối 31/12.
Một số hoạt động tiêu biểu dịp Tết dương lịch 2026
Với du khách muốn ra ngoại thành tận hưởng không khí trong lành, Tết Dương lịch cũng là cơ hội để ghé thăm Điểm đến du lịch cộng đồng người Dao bản Miền ở xã Ba Vì.
Tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ban tổ chức mang đến các hoạt động cho du khách trải nghiệm như "Chợ phiên vùng cao", chương trình tái hiện chợ phiên, cuộc sống thường nhật và truyền thống đón Tết của người dân vùng cao.
Sở du lịch cũng đưa ra các gợi ý để du khách tham gia các tour như Ký ức Cột Cờ, xem vở diễn "Kinh đô Thăng Long" bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành; tour xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound" hay "Hà Nội - chạm miền ký ức" ở hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình.
Vào dịp đầu năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 với chủ đề "Hành trình tươi xanh" tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ. Hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch đầu tiên của ngành Du lịch Thủ đô trong năm 2026 được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân, du khách.
Năm 2025 được ghi nhận là năm hoàng kim của du lịch thủ đô khi đón lượng khách cao nhất lịch sử, với 33,7 triệu lượt khách (trong đó có 7,8 triệu lượt khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt hơn 134.000 tỷ đồng. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu đón trên 35,8 triệu lượt khách (gồm hơn 8,6 triệu lượt khách quốc tế), tổng thu du lịch đạt 160.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 19% so với cùng kỳ năm 2025.
Phương Anh