Tôi thấy nhiều phụ huynh cho trẻ tắm bia, uống mật gấu để đẹp da, khỏe mạnh, điều này có ảnh hưởng sức khỏe? (Loan, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều phụ huynh vì tin theo lời truyền miệng mà cho trẻ tắm bia hay thậm chí uống mật gấu với mong muốn giúp con "đẹp da, khỏe mạnh". Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe.

Bia chứa cồn và các chất phụ gia trong quá trình sản xuất, trong khi làn da của trẻ vốn mỏng, dễ tổn thương và hấp thu mạnh hơn da người lớn, do đó việc tiếp xúc với cồn có thể gây kích ứng, khô da, viêm da tiếp xúc, thậm chí bỏng rát.

Việc cho trẻ uống mật gấu cũng là hành vi nguy hiểm bởi mật gấu chứa acid ursodeoxycholic và nhiều chất khác, không được phép sử dụng tùy tiện, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Trẻ uống mật gấu có thể bị ngộ độc cấp tính, gây nôn mửa, tiêu chảy, suy gan, suy thận và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, đã có nhiều trường hợp biến chứng nặng do tự ý cho trẻ uống mật gấu. Chưa kể, về lâu dài việc này cũng có thể để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe tổng thể cũng như sự phát triển của trẻ.

Để trẻ có làn da khỏe mạnh, phụ huynh nên giữ vệ sinh da đúng cách, cho trẻ bú sữa mẹ hoặc ăn uống cân đối, bổ sung đủ vitamin và khoáng chất, đồng thời đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành

Hội Da liễu Việt Nam