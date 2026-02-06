Đau khổ vì mua dãy trọ 4 tỷ cho thuê 1,8 triệu đồng một phòng

Dãy phòng trọ dãy cũ kỹ bị sinh viên, nhân viên văn phòng chê, tôi thì chẳng còn tiền để nâng cấp.

Bốn năm trước tôi có tiền nhàn rỗi nên quyết định làm gì đó, vừa mang tính đầu tư, vừa mang tính giữ cho tiền khỏi trượt giá. Tôi mua lại một dãy trọ 10 phòng của người quen, do họ cần tiền gấp.

Dãy trọ cũng khá cũ kỹ, nhưng lúc đến khảo sát, tôi thấy người thuê đầy phòng, giá phòng 1,8 triệu đồng một tháng. Tôi suy nghĩ là thôi cứ mua, có không cho thuê được thì còn đất theo kiểu cơm không ăn, gạo còn đó.

Nhưng trớ trêu là phòng trọ xuống cấp quá, bồn cầu còn loại ngồi xổm, dây điện, ổ điện đều là loại cũ, nguy cơ mất an toàn. Tôi phải tốn một khoản không nhỏ để sửa sang lại.

Và rắc rối bắt đầu từ lúc tôi cũng cần tiền gấp, nhưng rao bán thì không ai mặn mà hay có thiện chí mua lại. Một số người tới xem đều chê, mua đất kiểu này phải tốn thêm tiền thuê người đập bỏ, mảnh đất lại chỉ có chiều sâu, chiều ngang hẹp, không vuông vức, họ thà tìm đất trống nguyên lô cho gọn.

Chưa hết, tiền phòng chưa đến hai triệu đồng nhưng mấy năm nay hiếm khi cho thuê kín phòng. Sinh viên rủ nhau lên chung cư ở ghép, vừa mới vừa có bảo vệ, thang máy.

Nhân viên văn phòng thì tiêu chuẩn cao hơn, phòng ốc phải sạch, phải thoáng, phải có chỗ để xe, an ninh tốt. Còn người lao động phổ thông thì ngày càng ít hỏi. Có tháng trống ba, bốn phòng, tiền thu không đủ bù chi phí sửa chữa lặt vặt.

Tôi tham khảo vài ý kiến người quen thì họ bảo là phòng trọ dãy không còn dễ ăn như 10-20 năm trước. Nhiều người vẫn nghĩ đầu tư nhà trọ là dòng tiền đều, ít rủi ro, nhưng thực tế thị trường đã thay đổi rất nhanh.

Người thuê bây giờ có nhiều lựa chọn hơn, và họ sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy sự tiện nghi, an toàn và môi trường sống tốt hơn. Dãy trọ xây từ mười, hai mươi năm trước, nếu không nâng cấp bài bản, rất khó cạnh tranh.

Bài toán khó nhất hiện giờ là chi phí. Muốn nâng cấp cho đúng chuẩn thì phải đổ thêm tiền: từ nhà vệ sinh, hệ thống điện nước, đến chống nóng, chống ồn. Nhưng đầu tư xong chưa chắc tăng được giá thuê tương xứng.

Còn nếu không đầu tư, để nguyên hiện trạng thì khách ngày càng ít. Tiến thoái lưỡng nan. Thị trường bất động sản cho thuê không đứng yên. Thói quen sống của người trẻ, người lao động đang thay đổi. Chung cư mini, căn hộ dịch vụ, nhà trọ mới mọc lên ngày càng nhiều, đẩy những mô hình cũ vào thế yếu.

Phước An