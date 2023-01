Chợ Tết 0 đồng cho lao động khó khăn

TP HCMLao động khó khăn, mất việc được tặng phiếu để sắm Tết online hoặc mua hàng tại những siêu thị 0 đồng được mở khắp thành phố.

Mấy hôm nay, tranh thủ lúc không có khách, chị Nguyễn Hoài Nam, tài xế taxi hãng Mai Linh, lướt ứng dụng mua sắm online để ngắm nghía đồ Tết. Với phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng được công đoàn TP HCM tặng, chị cố gắng gói ghém để không phải bù thêm tiền.

Chị Nam lướt điện thoại xem hàng hóa trên phiên chợ online 0 đồng. Ảnh: Lê Tuyết

Vợ chồng đều làm tài xế taxi. Chị chịu trách nhiệm đưa đón 4 đứa con đi học nên rời nhà từ 7h và kết thúc ngày làm việc lúc 17h, trong khi chồng chị đi từ mờ sáng và nhiều khi trở về lúc nửa đêm. "Cày cật lực nhưng cũng chỉ vừa đủ nuôi con với trả tiền nhà trọ, sinh hoạt cơ bản", người phụ nữ quê Hà Nội nói.

Nhiều năm qua, Tết với gia đình chị khá đơn giản, hạn chế mua sắm. Anh chị cũng tranh thủ chạy xe để có thêm thu nhập. "Nhưng năm nay có phiếu mua hàng thì kiểu gì cũng phải sắm Tết cho con", chị Nam nói.

Tương tự, năm nay gia đình chị Nguyễn Thị Thái Ngọc cũng hào hứng sắm Tết ở Siêu thị 0 đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức. Chị Ngọc từ An Giang lên thành phố mưu sinh rồi lấy chồng, sinh con. 18 năm qua, chị chưa từng về quê ăn Tết.

Người phụ nữ 39 tuổi nói rằng thu nhập từ công việc chạy xe ôm của chồng và nghề bán chả cá, nhặt ve chai của chị vừa đủ nuôi 4 đứa con ăn học. Việc đi siêu thị, lựa chọn đồ Tết "là điều chưa từng có". Cầm phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, chị Ngọc chọn túi gạo, đường, dầu ăn và một ít bánh mứt.

"Chỉ cần nhiêu đây là đủ Tết với gia đình", chị Ngọc mỉm cười.

Người lao động mua sắm ở Siêu thị Tết 0 đồng tại điểm Phú Nhuận. Ảnh: An Phương

Chị Ngọc, chị Nam là hai trong số 20.000 lao động khó khăn, công nhân mất việc, giảm việc ở thành phố được tặng phiếu mua hàng ở chợ Tết 0 đồng do công đoàn, Mặt trận tổ quốc thành phố phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức. Tổng kinh phí giúp lao động sắm Tết khoảng 12 tỷ đồng.

Chuỗi Siêu thị 0 đồng bán hàng trực tiếp do một doanh nghiệp tài trợ chính và hệ thống siêu thị Saigon Co.op vận hành, được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn các quận, huyện Phú Nhuận, Bình Tân, Hóc Môn và TP Thủ Đức để người lao động thuận tiện mua sắm.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nói trong bối cảnh Covid-19 còn tác động tiêu cực đến người dân. Tại một số địa phương như Hóc Môn, Bình Tân, công nhân bị giảm thu nhập do các nhà máy thiếu, hụt đơn hàng, đời sống khó khăn. Do đó, các phiên chợ, siêu thị 0 đồng được tổ chức ngày giáp Tết giúp lao động có thêm niềm vui cuối năm. Các điểm bán hàng còn tổ chức rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị, chụp ảnh lưu niệm gia đình... để người lao động có thêm không khí xuân.

Phiên chợ công đoàn được tổ chức ở Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: An Phương

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch liên đoàn lao động TP HCM, cho hay với phiên chợ online 0 đồng, công đoàn phối hợp với một sàn thương mại điện tử giúp người lao động dễ dàng mua sắm, không phải đi lại, phù hợp thời gian làm việc. Ngoài ra, tại các doanh nghiệp, quận, huyện, khu công nghiệp còn có các phiên chợ Tết với các sản phẩm được giảm giá 10-30%, giúp công nhân tiết kiệm một phần chi phí mua sắm cuối năm.

Bên cạnh tổ chức phiên chợ, công đoàn các cấp còn có nhiều hoạt động hỗ trợ lao động khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết như tổ chức họp mặt, tặng quà, dùng cơm tất niên với số lượng hơn 40.000 người. 5.000 gia đình công nhân được vui chơi miễn phí ở Đầm Sen...

Năm nay, TP HCM dự kiến dành hơn 1.110 tỷ đồng để chăm lo Tết các gia đình chính sách, người khó khăn, lao động ở các nhà máy bị giảm đơn hàng, mất việc. Cụ thể, tổng kinh phí ngành lao động dự trù là gần 927 tỷ đồng, Mặt trận TP HCM hơn 43 tỷ đồng và công đoàn thành phố là khoảng 140 tỷ đồng.

Lê Tuyết