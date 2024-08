Chờ nửa tiếng thưởng thức bánh đường phố nổi tiếng Nhật Bản

Khách hàng của quán chủ yếu là những người hiếu kỳ về hình dạng của bánh nên đến thử, số khác là khách quen của món bánh ép Huế bán từ trước.

Anh Đức Phong và chị Ngọc My lần đầu đến quán sau khi xem được video trên mạng xã hội. Sau khi đi từ quận 11 đến, họ đợi hơn 30 phút để được check in với chiếc bánh to đang nổi tiếng này.