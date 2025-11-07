Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (63 tuổi) đứng nhìn sạp bán trái cây trong chợ Sông Cầu bị gió quật tan hoang. Bà cho biết đã bán ở chợ hơn 30 năm, đây là lần bị bão gây hư hỏng như vậy. "Giờ tôi phải dọn dẹp rồi mua sắm lại đồ mới để buôn bán trở lại", bà nói.