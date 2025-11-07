Chợ, nhà máy, đường phố tan hoang sau bão Kalmaegi

Nhiều sạp hàng ở khu nhà lồng - trung tâm chợ bị gió bão vò nát.
Chợ Sông Cầu được dựng lên từ năm 1906. Sau năm 1975 chợ được xây nhà nhà lồng bêtông, lợp mái tôn. Chợ có khoảng 160 sạp buôn bán.
Những mái tôn bị gió thổi bay, chắn ngang đường dân sinh gần chợ sông Cầu.
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (63 tuổi) đứng nhìn sạp bán trái cây trong chợ Sông Cầu bị gió quật tan hoang. Bà cho biết đã bán ở chợ hơn 30 năm, đây là lần bị bão gây hư hỏng như vậy. "Giờ tôi phải dọn dẹp rồi mua sắm lại đồ mới để buôn bán trở lại", bà nói.
Tại các tuyến đường ven biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nhiều nhà dân, cửa hàng, khách sạn bị tốc mái.
Những khung thép, mái tôn la liệt quanh khu vực đậu ôtô ở phường Quy Nhơn.
Anh Minh Tuấn thẫn thờ trước cảnh đổ nát của quán ăn nơi anh đang làm việc.
Quán ăn đổ sập hoàn toàn khung sắt bên trên, mái tôn tốc toàn bộ, một bờ tường xi măng gãy đôi.
"Đêm qua gió vừa ngưng là tôi chạy ra đây liền nhưng không nghĩ là kinh khủng như vậy", anh nói.
Một nhà xưởng bị bay gần hết mái ở trung tâm phường Quy Nhơn.
Nhà máy sản xuất bánh ở khu vực Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai bị bão thổi bay mái tôn.
