Chờ cứu hộ giữa nước lũ

Đà NẵngPhía trước nước lũ chảy xiết, sau lưng núi lở, 30 người ở xã Quế Phước bị cô lập, cạn pin điện thoại, chờ được cứu suốt đêm 27/10.

Anh Nguyễn Quốc cùng nhóm 30 người ở xóm Đùi, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước bị cô lập tại một nhà cấp bốn kiên cố trên gò đất cao. Phía trước, nước lũ còn cách sân nhà gần 2 m. Phía sau là ngọn núi sát đèo Nông Sơn, bắt đầu sạt lở từng mảng nhỏ sau nhiều ngày mưa lớn.

Nước dâng cao từ trưa 27/10, tràn vào nhiều nhà ở vùng trũng, ngập 1,5 m. Đến chiều, cả xóm phải di tản đến ngôi nhà kiên cố này. Nước lên quá nhanh, mọi người chỉ kịp chạy thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản chìm trong lũ.

Bị cô lập hoàn toàn, mất điện, sóng điện thoại chập chờn, cả nhóm 30 người thay phiên nhau gọi điện cầu cứu, cố gắng tiết kiệm pin. "Chúng tôi không thể chạy đi đâu được nữa", anh Quốc nói.

Nhiều hộ dân ở xã Thượng Đức, Đà Nẵng chìm trong nước lũ, ngày 27/10. Ảnh: Thời tiết Đà Nẵng

5 người trong gia đình ông Phan Hồng Sơn ở thôn Phú Hòa, xã Đại Lộc cũng đang mắc kẹt trên gác xép. Dù đã quen sống chung với lũ, đồ đạc đã kê cao, gia đình ông vẫn không kịp trở tay khi nước bất ngờ tràn vào nhà trưa 27/10.

"Trong một tiếng nước dâng lên 1,5 m, nhấn chìm nửa ngôi nhà. Cả gia đình, gồm hai người già, phải trèo lên gác xép", ông Sơn kể. Lo ngại nước tiếp tục dâng, nhất là khi nghe tin thủy điện có thể xả lũ, ông liên tục gọi cứu hộ. Tối muộn, ông liên hệ được với đội cứu hộ và gửi vị trí. "Nhận tin họ hứa sẽ đến, chúng tôi rất mừng dù không biết bao giờ đoàn mới đến", ông Sơn nói.

Tối 27/10, anh Tân Vượng ở xã Hà Nha cũng phải đăng bài lên mạng xã hội cầu cứu. "Khi thấy nước bắt đầu mấp mé gác xép, tôi buộc phải nhắn tin cầu cứu", anh Vượng nhớ lại. Gần một tiếng sau, một đoàn cứu trợ đã đưa vợ chồng anh đến nhà hàng xóm ở khu đất cao an toàn. "Nhiều năm sống ở đây, nhưng lần này nước dâng nhanh và cao bất thường", anh Vượng nói.

Thuyền của lực lượng cứu hộ ưu tiên sơ tán dân tại khu vực đường Phan Châu Trinh gần ngã tư giao Hai Bà Trưng, phường Hội An, Đà Nẵng ngập 0,8m lúc 20h20. Ảnh: Nguyễn Đông

Ghi nhận của VnExpress từ chiều 27/10 số bài đăng kêu cứu vì mắc kẹt trong nước lũ tăng đột biến trên các hội nhóm cứu trợ khu vực Đà Nẵng, tập trung tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên...

Trao đổi với VnExpress, đại diện UBND xã Quế Phước cho biết đã nhận thông tin cầu cứu, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ dâng cao, chảy xiết, chia cắt toàn bộ khu vực. Đặc biệt, khu vực gần đèo Nông Sơn có nguy cơ sạt lở. Đến ngày 27/10, xã ghi nhận hơn 450 nhà bị ngập, hai nhà bị sạt lở tại thôn Xuân Hòa, đã sơ tán hơn 1.110 người.

"Mưa lớn, nước dâng cao khiến việc tiếp cận các hộ gia đình trong đêm rất khó khăn nhưng chúng tôi đang phối hợp với các đội cứu hộ để tiếp cận bà con sớm nhất có thể", vị đại diện nói.

Tại xã Đại Lộc, chính quyền cho biết đã chủ động di dời người dân và chia sẻ thông tin các hộ cầu cứu cho tổ công tác cứu nạn. "Nước lũ vẫn trên báo động 3, thủy điện có thể xả lũ, chúng tôi luôn sẵn sàng các phương án", đại diện xã nói.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân đã ở nơi an toàn, khô ráo (như tầng cao) tuyệt đối không tự ý ra ngoài. "Nước đang dâng cao, chảy xiết, người dân nên yên tâm tránh trú trong nhà để đảm bảo tính mạng", đại diện xã Nam Phước cảnh báo thêm.

Đường liên thôn qua xã Khe Tre, TP Huế ngập một mét, tối 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Tại Huế, từ tối 27/10, nhiều lời kêu cứu cũng xuất hiện ở TP Huế, tập trung tại các đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu. Công an thành phố Huế cùng các đội cứu hộ đã đưa người già, trẻ em lên vùng cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to. Tâm mưa ghi nhận tại huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) lên đến 1.108 mm; hồ An Long (Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 257 xã, phường và ngập lụt tại 88 đô thị ở miền Trung.

Quỳnh Nguyễn