Chip Exynos 1000 của Samsung mạnh hơn Snapdragon 875

Chip xử lý cao cấp mới của Samsung có điểm hiệu năng tốt hơn Snapdragon 875 mới nhất của Qualcomm.

Samsung sử dụng nhân xử lý do ARM thiết kế và kiến trúc chip giống với Qualcom. Ảnh: Samsung

Điểm Benchmark của dòng Galaxy S mới vừa xuất hiện trên công cụ Geekbench 5. Kết quả cho thấy smartphone sử dụng chip Exynos đạt số điểm 1.302 khi chạy đơn nhân và 4.250 khi chạy đa nhân. Còn model sử dụng chip Snapdragon 875 có số điểm lần lượt là 1.159 và 4.090. Cả hai mẫu chip cao cấp sẽ ra mắt trong năm tới đều được Samsung sản xuất trên tiến trình 5 nm.

Việc chip xử lý Exynos mới có hiệu năng tốt hơn Snapdragon 875 sẽ giúp Samsung tránh được các phàn nàn về hiệu năng của Exynos 990 so với Snapdragon 865 trên những smartphone cao cấp của hãng ra mắt trong năm nay.

Chip Exynos 990 có cấu tạo gồm 8 nhân, trong đó hai nhân Mongoose do Samsung thiết kế, hai nhân Cortex-A76 và 4 nhân Cortex-A55. Snapdragon cũng có 8 nhân, trong đó, một nhân Cortex-A77 chính, 3 nhân Cortex-A77 hiệu năng cao và 4 nhân Cortex-A55. Nhân xử lý Mongoose có hiệu năng thấp hơn so với Cortex-A77, do đó, hiệu năng của Exynos 990 không thể so sánh được với Snapdragon 865 dù cả hai chip đều sản xuất trên tiến trình 7 nm.

Trên thế hệ chip mới, Samsung sử dụng kiến trúc giống Qualcomm, gồm một nhân chính, 3 nhân hiệu năng cao và 4 nhân cho các tác vụ cơ bản. Trong đó, nhân chính là Cortex-X1 mới của ARM với hiệu năng cao hơn 30% so với Cortex-A77, 3 chip xử lý hiệu năng cao là Cortex-A78 với 20% cao hơn Cortex-A77, 4 nhân còn lại vẫn là Cortex-A55. Với kiến trúc và nhân xử lý mới, Exynos 1000 được cho là sẽ tiết kiệm điện năng hơn so với thế hệ trước. Mặc dù có hiệu năng tốt, Exynos 1000 vẫn sẽ sử dụng GPU Mali bởi AMD chưa ra mắt GPU mới cho đến năm 2022.

Với chip Exynos mới, Samsung đang có kế hoạch doanh số bán chip của mình thời gian tới bằng việc trang bị chip Exynos trên smartphone cao cấp tại một số thị trường bổ sung.