Chính sách hậu mãi giúp VinFast hút khách

VinFast thiết lập những chuẩn mực mới về dịch vụ hậu mãi trên thị trường ôtô, nâng trải nghiệm sở hữu xe để thu hút người dùng.

Anh Hồ Ngọc Tùng (Quảng Nam), một chủ xe điện VF 5 chia sẻ trải nghiệm sửa chữa tại showroom VinFast Phan Trọng Tuệ (Đà Nẵng), sau hơn 1 năm sử dụng và đi được khoảng 65.000 km. Theo anh, chiếc xe có hiện tượng sụt pin nhanh khi dưới mức 30%, dưới 20% chỉ đi được khoảng 5-10 km.

VF 5 là một trong những dòng xe bán chạy nhất của VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Khi đưa xe đến xưởng dịch vụ để bảo hành, kỹ thuật viên hãng xác định trục trặc đến từ hệ thống pin. Bộ pin được tháo rời và gửi về nhà máy VinFast kiểm tra, bảo hành theo quy trình. Điểm đặc biệt, anh Tùng được hãng hỗ trợ phương tiện di chuyển trong thời gian chờ xử lý chiếc VF 5.

"Mình được hãng giao cho chiếc VF 7 chuyển từ Hà Nội vào để đi trong thời gian chờ bảo hành chiếc VF 5. Vừa được bảo hành, vừa có cơ hội trải nghiệm dòng xe ở phân khúc cao hơn, toàn bộ chi phí sử dụng, sạc pin, cứu hộ... được miễn phí hoàn toàn", anh Ngọc Tùng chia sẻ trải nghiệm của bản thân trên một group người dùng xe điện. "Sau đúng 52 ngày sử dụng chiếc VF 7 của hãng, mình nhận lại chiếc VF 5 trong tình trạng vận hành ổn định".

Đánh giá về quá trình trên, vị chủ xe cho biết VinFast đã có những chính sách hậu mãi khiến anh bất ngờ, bởi đây là chiếc ôtô đầu tiên anh sở hữu. "Chiếc VF 5 của mình nhỏ gọn, kinh tế trong khi VF 7 rất nhiều tính năng an toàn và không gian rộng rãi. Mỗi xe ở phân khúc khác nhau nên mang đến những trải nghiệm riêng".

Dàn xe điện VinFast của người dùng trong một hành trình trải nghiệm. Ảnh: Tuấn Vũ

Mới đây, những chủ xe VinFast bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi) cũng nhận hỗ trợ đặc biệt từ hãng. Theo đó, ngay khi ghi nhận những ảnh hưởng từ cơn bão, VinFast công bố chương trình hỗ trợ toàn diện cho chủ xe tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh, miễn phí kiểm tra đối với xe điện ngập nước hoặc di chuyển trong điều kiện ngập. Hãng này hỗ trợ 500.000 đồng (chi phí miễn thường bảo hiểm) cho xe hư hỏng cần làm bảo hiểm, bao gồm cả xe xăng và xe điện đưa về xưởng dịch vụ.

Tại Hà Nội, VinFast triển khai dịch vụ cứu hộ xe bị ảnh hưởng bởi mưa bão, không thu thêm chi phí chênh lệch của khách hàng theo chính sách đã ban hành. Trong trường hợp cứu hộ của hãng chưa đáp ứng được, người dùng có thể chủ động liên hệ dịch vụ bên ngoài để đưa xe về xưởng. Sau đó VinFast sẽ hỗ trợ thanh toán chi phí.

Đánh giá về những chính sách trên, một chuyên gia trong ngành tại Hà Nội cho biết, VinFast thường đưa ra những chính sách phản ứng linh hoạt, nhằm hỗ trợ người sử dụng xe của hãng trong trường hợp đặc biệt. Hãng này cũng góp phần "định hình" lại dịch vụ hậu mãi trên thị trường, khi đưa ra chính sách bảo hành đến 10 năm, điều chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Ngoài ra, các chính sách khác của VinFast gồm: giao nhận xe tại nhà, cho mượn xe hoặc pin trong trường hợp sửa chữa, tổ chức các sự kiện tri ân, tặng quà khách hãng cũ...

Trong nỗ lực chinh phục người dùng bằng hậu mãi, VinFast hiện đưa vào vận hành hơn 300 xưởng dịch vụ toàn quốc, quy mô lớn nhất trong các hãng xe tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, VinFast không chỉ dừng lại ở triển khai dịch vụ hậu mãi, mà đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm, góp phần thúc đẩy người dùng tự tin hơn khi chuyển đổi sang dùng ôtô điện.

Quang Anh