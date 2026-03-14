Chính quyền Trump nhận phí môi giới 10 tỷ USD thương vụ TikTok

Nguồn tin từ Wall Street Journal cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp nhận được khoản phí môi giới khoảng 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong thương vụ nắm quyền kiểm soát hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Số tiền này là một phần của thỏa thuận cho phép các nhà đầu tư thân thiện với chính quyền tiếp quản hoạt động của TikTok ở nước này từ ByteDance (Trung Quốc). Tuy nhiên, nó không gồm số vốn đầu tư để thành lập pháp nhân mới vận hành ứng dụng tại Mỹ.

Nhóm nhà đầu tư gồm Oracle, Silver Lake, quỹ MGX của Abu Dhabi cùng các đối tác khác đã chi khoảng 2,5 tỷ USD cho Bộ Tài chính Mỹ khi thương vụ hoàn tất và sẽ tiếp tục thanh toán thêm cho đến khi đủ 10 tỷ USD.

Bên ngoài trụ sở TikTok tại Culver City, California ngày 17/3/2023. Ảnh: AP

Giới chức cho rằng 10 tỷ USD là mức hợp lý, viện dẫn vai trò của ông Trump trong việc giải cứu hoạt động của TikTok tại Mỹ, dẫn dắt đàm phán với Trung Quốc và giải quyết các lo ngại của Quốc hội về an ninh quốc gia, theo WSJ.

TikTok và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin phí môi giới.

Vào tháng 1, ByteDance - chủ sở hữu TikTok, đã hoàn tất thỏa thuận thành lập liên doanh do phía Mỹ chi phối để quản lý hoạt động của ứng dụng tại nước này, nơi đang có 200 triệu người dùng. Thương vụ giúp tránh nguy cơ nền tảng bị cấm hoạt động theo đạo luật được quốc hội thông qua năm 2024.

Liên doanh mới có tên TikTok USDS Joint Venture LLC, nắm quyền quản lý dữ liệu người dùng, ứng dụng và thuật toán tại Mỹ thông qua các biện pháp bảo mật dữ liệu và an ninh mạng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này công bố rất ít chi tiết về quá trình thoái vốn của ByteDance.

Đầu tháng 3, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi bị các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong hai nền tảng mạng xã hội đối thủ của TikTok khởi kiện, yêu cầu đảo ngược quyết định phê duyệt thỏa thuận để ByteDance thành lập liên doanh do phía Mỹ nắm quyền chi phối.

Phiên An (theo Reuters)