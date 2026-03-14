Chính quyền Trump chỉ trích cách CNN đưa tin về Eo biển Hormuz

Chính quyền Trump chỉ trích gay gắt CNN vì đưa tin Mỹ đánh giá thấp khả năng của Iran trong việc gây gián đoạn hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.

"Tin giả từ CNN nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đánh giá thấp tác động của cuộc chiến ở Iran đối với Eo biển Hormuz. Hết sức ngớ ngẩn. Trong suốt nhiều thập kỷ, Iran đã đe dọa hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. Họ luôn biến eo biển thành con tin", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói trong cuộc họp báo ngày 13/3.

Kể từ khi Mỹ, Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tehran đã đóng cửa Eo biển Hormuz và cảnh báo tấn công phương tiện đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này. Động thái khiến giá dầu biến động mạnh do hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua đây gần như bị đình trệ.

"CNN cho rằng chúng tôi không nghĩ tới điều đó. Đó là bản tin hoàn toàn thiếu nghiêm túc. Càng sớm để David Ellison tiếp quản CNN càng tốt", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm ở Tampa, bang Florida ngày 5/3. Ảnh: AFP

David Ellison hiện đứng đầu Skydance Media, công ty đã đạt được thỏa thuận mua lại Warner Bros. Discovery, công ty mẹ của CNN, vào đầu tháng này. Ông David cam kết sẽ bảo vệ tính độc lập trong biên tập của CNN.

Cha của ông, Larry Ellison, một trong những người giàu nhất thế giới, đã tài trợ phần lớn cho thương vụ thâu tóm này. Ông Larry là đồng minh lâu năm và nhà tài trợ tài chính cho Tổng thống Trump.

Nhà Trắng cũng lên án bản tin của CNN về Eo biển Hormuz.

"Câu chuyện này là tin giả 100%. Trong suốt nhiều thập kỷ, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch đối phó kịch bản Iran đóng cửa Eo biển Hormuz một cách liều lĩnh và tuyệt vọng. Điều này nằm trong kế hoạch của chính quyền Trump từ rất lâu trước khi chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng diễn ra", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng trên mạng xã hội X.

Đáp lại, giám đốc CNN Mark Thompson khẳng định "mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là nói lên sự thật với khán giả tại Mỹ và trên toàn thế giới". "Bất kỳ lời đe dọa hay công kích chính trị nào đều không thể thay đổi điều đó", Thompson cho hay.

Ông Trump từ lâu thường xuyên công kích các phóng viên CNN, đặc biệt là người dẫn chương trình Kaitlan Collins. Tổng thống Mỹ tháng trước khiển trách Collins vì không "mỉm cười" khi đặt câu hỏi cho ông về các nạn nhân của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Bộ trưởng Hegseth cũng nhiều lần chỉ trích cách báo chí đưa tin về Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ, cho rằng truyền thông đang cố làm cho hình ảnh lực lượng vũ trang Mỹ xấu đi.

"Mọi người nhìn lên màn hình TV và thấy những dòng tiêu đề. Tôi từng làm trong lĩnh vực đó và biết mọi thứ đều được viết ra có chủ đích. Chẳng hạn tiêu đề 'Chiến sự Trung Đông leo thang' hiện lên màn hình. Vậy tiêu đề đó nên là gì? Sao không viết 'Iran ngày càng tuyệt vọng' bởi sự thật đúng là như vậy. Truyền thông biết rõ điều đó", ông Hegseth, cựu người dẫn chương trình của Fox News, nói trong cuộc họp báo.

Chiến sự Iran đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tình hình thị trường năng lượng vẫn biến động khó lường. Trong thông điệp công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz "nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và chúng tôi coi đó là hành động phù hợp".

Huyền Lê (AFP, Hill)