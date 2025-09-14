Chính quyền ông Trump muốn xóa nghĩa vụ báo cáo khí thải cho 8.000 cơ sở ô nhiễm

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đề xuất chấm dứt chương trình báo cáo khí nhà kính của 8.000 cơ sở lọc dầu, hóa chất, nhà máy điện.

Nội dung trên được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đề xuất ngày 12/9, bởi cho rằng các báo cáo khí thải tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, trong khi thiếu minh bạch về tác động môi trường.

Hai trong số ba ống khói than tại Nhà máy điện Navajo, Page, bang Arizona, Mỹ, năm 2020. Ảnh: LA Times

Trước đó, Mỹ buộc 8.000 cơ sở gây ô nhiễm thuộc 47 danh mục kiểm kê và báo cáo khí nhà kính hàng năm, gồm các đơn vị lọc dầu, hóa chất, nhà máy điện. Doanh nghiệp dầu mỏ và khí tự nhiên chịu thêm phí xử lý chất thải.

Theo đề xuất của EPA, 8.000 cơ sở trên không cần thực thi kiểm kê và báo cáo khí nhà kính. Còn các doanh nghiệp dầu mỏ và khí tự nhiên chỉ cần báo cáo dữ liệu chất thải hàng năm kể từ năm 2034, phù hợp với quy định trong Luật chi tiêu công và giảm thuế, còn gọi là "Đạo luật to đẹp" (OBBBA) của Tổng thống Donald Trump.

"Chương trình báo cáo khí nhà kính chỉ là thủ tục quan liêu, không giúp cải thiện chất lượng không khí", Lee Zeldin, Giám đốc EPA, nói.

Đề xuất đang được lấy ý kiến rộng rãi của công chúng. Nếu được thông qua, ông Zeldin ước tính doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 2,4 tỷ USD.

Từ ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Trump ban hành nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ các rào cản với hoạt động khai thác năng lượng của doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch. Đề xuất xóa quy định báo cáo khí nhà kính là động thái mới nhất nhằm phá vỡ những nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm trong việc ngăn chặn khủng hoảng khí hậu.

Chính quyền Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris từ đầu năm, với điều khoản yêu cầu các quốc gia phải giảm lượng khí thải nhà kính và báo cáo tiến độ thực thi. Họ cũng thực hiện nhiều bước nhằm chấm dứt hoạt động thu thập cơ sở dữ liệu môi trường quan trọng tại EPA, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), đồng thời chấm dứt hoạt động của các vệ tinh giám sát khí nhà kính do NASA vận hành.

Bên cạnh việc cởi trói cho các doanh nghiệp gây ô nhiễm, EPA đồng thời đề xuất chấm dứt chế độ báo cáo dữ liệu khí nhà kính với các cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), khiến giới doanh nhân ngành này lo ngại.

"Thông báo này của EPA sẽ không khuyến khích hoạt động lưu trữ carbon, lĩnh vực mà Giám đốc Zeldin đã công khai ủng hộ", Jessie Stolark, Giám đốc điều hành của Liên minh Thu giữ Carbon, nói. Ông thêm rằng đề xuất này gây nguy hiểm cho hàng triệu USD đầu tư của doanh nghiệp Mỹ.

Bảo Bảo (theo Reuters)