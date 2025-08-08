Chính quyền ông Trump muốn thu hồi 7 tỷ USD đã giải ngân cho điện mặt trời

Mỹ tuyên bố chấm dứt chương trình tài trợ lắp đặt điện mặt trời 7 tỷ USD thời cựu Tổng thống Biden, dù đã giải ngân.

Ông Lee Zeldin, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chương trình tài trợ 7 tỷ USD, còn gọi là "Điện mặt trời cho mọi người" dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

"EPA không còn thẩm quyền quản lý chương trình hoặc các khoản tiền được phân bổ để duy trì hoạt động vô nghĩa này nữa", Zeldin nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội X ngày 5/8. Ông thêm rằng hành động này giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm thêm 7 tỷ USD.

Ông Lee Zeldin, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), tại sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Mexico, thành phố Mexico, Mexico, ngày 24/7. Ảnh: Reuters

Thực tế, khoản tiền 7 tỷ USD đã được phân bổ phần lớn trong năm 2024 dưới thời ông Biden, trao cho 60 tổ chức phi lợi nhuận và các bang. Thời điểm đó, EPA nói chương trình này giúp gần 1 triệu hộ gia đình khắp các bang của Mỹ giảm hóa đơn tiền điện, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Theo thống kê của công ty nghiên cứu chính sách công Atlas, mặc dù phần lớn khoản tiền 7 tỷ USD đã được trao cho các bang và tổ chức phi lợi nhuận, chỉ 53 triệu USD trong số đó được chi tiêu. Trong tuần này, một số đơn vị nhận tài trợ cho biết dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch.

Bà Stephanie Bosh, Phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời, cho rằng EPA không có thẩm quyền pháp lý để chấm dứt các khoản tài trợ đã được Quốc hội phê duyệt.

Đại diện EPA, ông Zeldin nói Luật chi tiêu công và giảm thuế, còn gọi là "Đạo luật to đẹp" (OBBBA), được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng trước đã loại bỏ nguồn tài trợ của chương trình.

Luật này đã bãi bỏ Quỹ Giảm khí nhà kính 27 tỷ USD, được phê duyệt theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022. Trong đó, gói 20 tỷ USD được cho các dự án phát triển cộng đồng nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo, và 7 tỷ USD cho chương trình lắp đặt điện mặt trời.

Tuy nhiên, những đơn vị nhận tài trợ lại không đồng tình với lập luận trên. Họ cho rằng phần lớn số tiền đã được giải ngân, không bị ảnh hưởng bởi đạo luật này.

"Nếu chính quyền muốn tiếp tục hủy bỏ các khoản tài trợ của chương trình "Điện mặt trời cho mọi người", chúng tôi sẽ kiện họ ra tòa", bà Kym Meyer, Giám đốc phụ trách pháp lý của Trung tâm Luật Môi trường Miền Nam, nói.

Việc hủy bỏ chương trình này đã được dự đoán trước đó. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã cắt giảm các khoản hỗ trợ của chính quyền liên bang cho điện mặt trời và gió, cho rằng các nguồn năng lượng tái tạo này đắt đỏ và không đáng tin cậy.

Bảo Bảo (theo AP, Reuters)