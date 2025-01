Chính quyền Biden chạy đua rót 74 tỷ USD cho khí hậu trước thềm Trump 2.0

MỹChính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Biden đẩy nhanh phân bổ tiền cho năng lượng tái tạo, xe điện... trước khi ông Donald Trump nhậm chức.

Thông tin trên được công ty thu thập dữ liệu chính sách công Atlas cung cấp, tính đến các dự án đã giải ngân cuối tháng 12/2024. Ông Donald Trump từng gọi biến đổi khí hậu là "trò lừa đảo xanh mới" và tuyên bố hủy các khoản chưa chi cho lĩnh vực này sau khi trở thành Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Các khoản chi cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu của chính quyền ông Biden được trích từ quỹ của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA). Pin, xe điện, khai khoáng và năng lượng mặt trời là những lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất.

Trên 2,7 tỷ USD đã giải ngân trong hai tháng cuối năm 2024, gồm 1,5 tỷ USD cho nhà sản xuất ôtô điện Rivian; Samsung nhận 460 triệu USD và 754 triệu USD để Novonix khai thác đất hiếm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Raleigh, bang Bắc Carolina ngày 26/3/2024. Ảnh:Reuters

Thực tế, cần nhiều thời gian khuyến khích doanh nghiệp triển khai các hợp phần năng lượng sạch tại Mỹ, cũng như yêu cầu họ tuân thủ quy định kho bạc để đủ điều kiện khấu trừ thuế. Bất chấp điều này, chính quyền Biden đã xoay cách giải ngân nhanh chóng, theo Kate Gordon - cựu cố vấn cấp cao của bà Jennifer Granholm, Bộ trưởng Năng lượng chính quyền Biden.

"Việc rút tiền và ký hợp đồng đang là yêu cầu cấp bách", bà Gordon nói.

Hiện còn khoảng 20 tỷ USD cho khí hậu chưa được phân bổ. Bà Annabelle Rosser, chuyên gia phân tích tại Atlas, cho biết số này dự kiến dành cho lĩnh vực nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tín dụng thuế và các khoản vay năng lượng sạch, chương trình bảo tồn và hỗ trợ cho cộng đồng ven biển. Song khoản tài chính này có thể bị cắt giảm khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Một số chính trị viên Đảng Cộng hòa lo lắng về việc bỏ hoàn toàn các chính sách khí hậu, dù họ đã bỏ phiếu chống lại luật này. Thực tế, hơn ba phần tư các khoản chi cho dự án năng lượng sạch và sản xuất tư nhân được IRA hỗ trợ nằm ở các khu vực do Đảng Cộng hòa nắm giữ, tạo ra hơn 166.000 việc làm mới.

"Chính quyền mới đang tăng gấp đôi sản xuất nhiên liệu hóa thạch, nhưng việc chấm dứt các dự án khí hậu này gây áp lực lên người nộp thuế. Đó sẽ là một thảm họa về chính trị và không ai muốn điều này", chuyên gia phân tích của Atlas nói.

2024 được ghi nhận là năm Trái Đất nóng nhất lịch sử, vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học cảnh báo tốc độ cắt giảm khí thải không đủ nhanh để làm dịu tình hình này và đáp ứng các mục tiêu khí hậu quốc tế. Trong khi đó, bão, lũ lụt và các thảm họa khác do khí hậu gây ra gia tăng, như các vụ cháy rừng ở Los Angeles, gây thiệt hại ngày càng lớn.

Bảo Bảo (theo Guardian)