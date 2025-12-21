Chinh phục loạt 'ông lớn' công nghệ sau hơn 500 lần bị từ chối

Rải hơn 500 đơn xin thực tập song đều thất bại, Võ Thuấn vực dậy tinh thần, lao vào ôn luyện, chinh phục loạt ông lớn công nghệ như Meta, Amazon, Apple, Tesla, Uber.

Nguyễn Võ Thuấn, 23 tuổi, quê Vĩnh Long, tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Massachusetts Amherst (top 29 trường công lập tại Mỹ) vào mùa hè 2024.

Mới đây, Thuấn gia nhập Uber với vị trí kỹ sư phần mềm sau hơn một năm làm việc tại Amazon. Tập đoàn này nổi tiếng với ứng dụng gọi xe công nghệ, hoạt động tại hơn 70 quốc gia.

Trước khi bén duyên với những "ông lớn công nghệ", Thuấn đã trải qua thời gian bế tắc, khi không thể xin thực tập ở Mỹ, dù gửi đi tới 500 hồ sơ.

"Thất bại là điều chắc chắn xảy ra trong quá trình xin việc, quan trọng là suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào bản thân", anh đúc rút.

Nguyễn Võ Thuấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng là học sinh chuyên Lý, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, Thuấn nối gót chị gái sang Mỹ, theo học ngành Khoa học máy tính. Nam sinh xác định ngành này nhiều cơ hội việc làm, song cần đi thực tập ngay từ năm thứ nhất để làm dày hồ sơ.

Ngay khi trúng tuyển, Thuấn tự học lập trình, luyện các dạng đề tuyển dụng trong giới công nghệ. Mùa hè năm thứ nhất, anh gửi khoảng 70 hồ sơ xin thực tập nhưng không nhận được phản hồi nào. Chấp nhận thực tế vì hồ sơ "chỉ nửa trang giấy", Thuấn về nước thực tập tại một công ty với lương tháng 4 triệu đồng, ở vị trí phát triển website. Trải qua ba tháng, Thuấn học thêm được ngôn ngữ truy vấn GraphQL, khung làm việc kết hợp Bootstrap Nextjs.

Đến năm thứ hai, Thuấn đặt mục tiêu phải được thực tập ở Mỹ, tăng hồ sơ ứng tuyển lên 200, kết quả vẫn là con số 0.

Bước ngoặt đến khi Thuấn mạnh dạn xin "refer" (giới thiệu) từ một người quen tại Meta. Lần đầu tiên nhận được cái gật đầu, lại từ một "gã khổng lồ" nhưng niềm vui không kéo dài. Thuấn bị hủy lời mời thực tập phút chót vì chưa đủ một năm ở Mỹ. Anh lý giải, do Covid-19, ba học kỳ đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thuấn học ở Việt Nam.

"Mình thất vọng và buồn phát khóc. Mình cảm thấy bản thân không có gì giá trị ngoài lời mời làm việc ở Meta, và thực sự đã nghĩ đến viễn cảnh không thể xin được việc ở Mỹ", Thuấn nhớ lại.

Sau đó, anh vực dậy tinh thần, nhờ câu nói của nhân vật Iron Man, trong bộ phim "Spider Man: Homecoming": "Nếu cháu chẳng là gì khi không có bộ giáp, thì cháu không xứng đáng mặc nó". Thuấn nhận ra mình cũng không nên gắn giá trị bản thân vào một lời mời thực tập, bởi đó là thứ có thể bị lấy đi dễ dàng.

"Khi đổi góc nhìn, mình thấy nhẹ nhõm và lạc quan hơn", Thuấn nói.

Thuấn (áo đen) và bạn bè ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tiếp tục về Việt Nam thực tập, Thuấn đồng thời đầu tư thời gian để luyện nhiều kỹ năng khó hơn, "tất tay" chuẩn bị cho kỳ xin thực tập năm sau - cũng là cơ hội cuối để tìm việc ở Mỹ. Lần này, tỷ lệ phản hồi Thuấn nhận được đã cao hơn. Gửi đi gần 300 hồ sơ, anh được khoảng 10 công ty gọi phỏng vấn, trong đó có Amazon.

Đại diện Amazon hỏi về các thuật toán, cấu trúc dữ liệu trong lập trình và đưa ra các câu hỏi tình huống. Nhờ chuẩn bị kỹ, Thuấn không bất ngờ trước yêu cầu nào và hoàn thành tốt vòng phỏng vấn. Hai tuần sau, anh thở phào khi nhận kết quả trúng tuyển làm thực tập sinh tại Amazon với mức lương khoảng 9.000 USD một tháng.

Ba tháng ở đây, Thuấn được giao xây dựng công cụ để các kỹ sư khai thác và quản lý server. Quá trình này giúp Thuấn học được cách sử dụng cơ sở dữ liệu hiệu quả, biết thêm nhiều phần của "backend" - hậu trường một hệ thống công nghệ.

Dự án được phản hồi tốt, Thuấn được nhận làm nhân viên chính thức, sau khi tốt nghiệp.

"Lúc đó là nửa cuối năm 2023, thời điểm loạt công ty công nghệ sa thải nhân sự. Mình thấy biết ơn và may mắn khi có việc làm", Thuấn bày tỏ.

Không dám "ngủ quên trên chiến thắng", Thuấn tiếp tục xin thực tập vào năm cuối để học hỏi nhiều nhất có thể. Anh lần lượt thực tập ở Tesla và Apple, mỗi công ty khoảng ba tháng.

Trong bản đánh giá năm 2025, Netra Shetty, Quản lý phát triển phần mềm, nhận xét Thuấn là "thành viên giá trị" của bộ phận, có khả năng học hỏi công nghệ mới nhanh chóng. Điều này giúp Thuấn giải quyết được nhiều nhiệm vụ khó, thậm chí đạt kết quả vượt mong đợi.

Bên cạnh đó, Thuấn cầu tiến, đặc biệt hứng thú với lĩnh vực hệ thống định tuyến. Khả năng tiếp thu và phản hồi hiệu quả của Thuấn giúp anh thích nghi tốt với môi trường và cải thiện hiệu suất làm việc.

Võ Thuấn tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau hơn một năm làm việc tại Amazon, Thuấn muốn thử sức ở môi trường mới. Được Scale AI đề nghị mức lương 345.000 USD một năm, song Thuấn chọn Uber vì thích mảng hệ thống phân tán (distributed system) hơn.

Theo Thuấn, quy trình phỏng vấn của Uber khá bài bản và nhiều tầng, lần lượt là bài kiểm tra online, phỏng vấn với kỹ sư trong nhóm qua một bài lập trình mô phỏng công việc hàng ngày của họ, lập trình thực tế, thiết kế hệ thống và phỏng vấn với quản lý kỹ thuật.

Thuấn thấy áp lực nhất là bài kiểm tra online với độ khó tăng dần, còn các bài lập trình không nặng về thuật toán và gắn với bối cảnh sản phẩm thực, nên rất thú vị. Công việc hiện tại của chàng trai quê Vĩnh Long ở Uber là đảm bảo hệ thống giúp các kỹ sư kiểm tra và phê duyệt mã nguồn hoạt động nhanh chóng, chính xác và ổn định.

Bài học Thuấn rút ra trong quá trình xin thực tập và việc làm ở Mỹ là phải chuẩn bị từ năm thứ nhất, chú trọng các mối quan hệ để xin giới thiệu và lưu tâm tới các chính sách áp dụng với sinh viên quốc tế.

"Đừng nản chí khi gửi hàng trăm hồ sơ mà đều bị từ chối. Nếu bạn thực sự có khả năng, cơ hội sẽ tới, hãy bình tĩnh và dành thời gian nâng cấp trình độ và giá trị bản thân", Thuấn nói.

Thanh Hằng