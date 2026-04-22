Chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc 'không dành cho người mới leo núi'

Phú ThọVới địa hình 90% là rừng rậm, dốc đứng và không có trạm nghỉ, đỉnh Tam Đảo Bắc được giới chuyên gia cảnh báo là cung đường trekking nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng sinh tồn cao.

Đỉnh Tam Đảo Bắc (hay Bắc Tam Đảo) có độ cao 1.592 m, nằm trên ranh giới giữa Thái Nguyên và Phú Thọ, thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Dù là điểm đến mới nổi gần Hà Nội, nhưng đây được đánh giá là cung trekking khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người thiếu kinh nghiệm. Tổng chiều dài toàn cung khoảng 15,5 km.

Anh Quang Tiến, người có nhiều năm chinh phục dãy Tam Đảo cho biết đây là một trong những cung trekking mới nổi khoảng vài tháng nay. Hồi tháng 1, một nhóm thành viên những người đam mê leo núi, cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo đã cắm cột mốc trên đỉnh Tam Đảo Bắc.

Anh Tiến nhận định điểm khó nhất của cung đường này là địa hình rừng rậm dày đặc, không phù hợp cho người mới tham gia bộ môn leo núi.

"90% đường đi là xuyên rừng, rất ít người qua lại và gần như không có khoảng trống để quan sát toàn cảnh hay xác định phương hướng bằng mắt thường", anh Tiến nói.

Lý do tiếp theo là xuyên suốt cung đường không có hệ thống lán nghỉ hay biển chỉ dẫn rõ ràng nên người leo núi rất dễ rơi vào trạng thái tâm lý hoang mang nếu không kịp thoát ra khỏi rừng trước 18h, khi bóng tối bao trùm và nhiệt độ giảm sâu.

"Những người mới, chưa có kinh nghiệm không nên leo đỉnh này, hoặc phải có người dẫn đường, mang theo đủ nước và đồ ăn dự phòng'', anh Tiến nói.

Ba ngày trước (19/4), Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, đã đi lạc gần 40 giờ khi tự ý tách đoàn, tự tìm đường xuống núi vào lúc chiều tối. Lực lượng cứu hộ hơn 100 người đã phải chia làm 8 tổ tìm kiếm xuyên đêm mới tìm thấy nạn nhân ở độ cao gần 600 m trong tình trạng kiệt sức.

Theo anh Mạnh Chiến, người sáng lập Hội Đam mê leo núi và Yolo Trekking, từng leo đỉnh Tam Đảo Bắc, cho biết sai lầm lớn nhất của những người mới là sự chủ quan.

"Nhiều người nghĩ đường nào cũng gặp nhau nên tự ý rẽ lối khác. Trong rừng, chỉ cần lệch một lối rẽ là sẽ đi vào vùng cô lập hoàn toàn", anh Chiến nhận định.

Nhóm trekking cắm cộc mốc trên đỉnh Tam Đảo Bắc hồi tháng 1. Ảnh: Hội Đam Mê Leo Núi

Trước khi quyết định chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc, các chuyên gia khuyến cáo du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng:

Trang bị bắt buộc: Dù đi trong ngày, vẫn phải mang theo đèn pin, bật lửa, dao, còi và bộ sơ cứu y tế (bông băng, thuốc sát trùng, thuốc tiêu hóa).

Thực phẩm dự phòng: Luôn có lương khô và nước uống đủ dùng trong 2-3 ngày để cầm cự nếu chẳng may bị lạc.

Nguyên tắc "quay lại": Khi nhận ra mình lạc đường, tuyệt đối không cố mở đường mới. Cách an toàn nhất là quay lại vị trí cũ hoặc đứng yên tại chỗ chờ đoàn phía sau.

Giữ ấm: Nếu phải qua đêm trong rừng, cần dựng lán tạm bằng lá cây và nhóm lửa để giữ nhiệt, xua đuổi thú dữ và tạo tín hiệu cho đội cứu hộ.

Kinh nghiệm leo đỉnh Tam Đảo Bắc. Video: Quang Tiến

Hiện tại, khu vực phía bắc đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Địa hình núi đá trở nên trơn trượt, rêu mốc và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét tại các khe suối. Các chuyên gia khuyến nghị người leo núi nên tạm dừng các hoạt động trekking tự phát tại khu vực này để đảm bảo an toàn.

"Nếu không có kỹ năng, tốt nhất hãy đặt tour hoặc đi cùng người dẫn đường chuyên nghiệp. Việc đi tự túc không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây phiền toái cho các lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố", thành viên Cao Thắng trên diễn đàn leo núi nhấn mạnh.

Cột mốc được cắm trên đỉnh Tam Đảo Bắc. Ảnh: Quang Tiến

Linh Hương