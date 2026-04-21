Nam sinh mất tích trong rừng Tam Đảo: 'Em tin sẽ tìm được đường ra'

Trải qua 37 giờ mất liên lạc trong rừng sâu Tam Đảo, cầm cự bằng nước suối, bánh chocopie, Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, vẫn tự tin tìm được đường ra.

Được phát hiện vào 7h15 ngày 21/4, Nguyễn Tuấn Anh còn đủ tỉnh táo để đáp lại tiếng gọi của lực lượng cứu hộ. Âm thanh phát ra từ ven suối, giữa rừng sâu phủ sương, đã trở thành tín hiệu giúp các tổ tìm kiếm xác định vị trí.

Hành trình khám phá Tam Đảo của nam sinh 19 tuổi, sinh viên Đại học Đại Nam, bắt đầu sáng 19/4. Tuấn Anh cùng người bạn leo núi theo hình thức tự túc. Tại dốc Rít, chân núi thuộc thôn Vĩnh Ninh (xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ), hai người gặp nhóm đông hơn, có người dẫn đường nên nhập đoàn. Họ leo cung đường mới, địa hình phức tạp, chủ yếu dành cho người có kinh nghiệm, trong khi Tuấn Anh chưa từng leo núi.

Chị Thanh Loan cùng đoàn tìm thấy Tuấn Anh. Ảnh: Thanh Loan

Khoảng 6h, cả đoàn xuất phát. Ngay từ những chặng đầu, cả nhóm khoảng 10 người phải vượt qua con dốc gần như dựng đứng, mặt đất phủ lá mục ẩm ướt, rất dễ trượt ngã. Có những đoạn phải cúi thấp người để luồn qua tán cây rậm sà xuống sát mặt đất; có đoạn buộc phải bám vào rễ, thân cây để đu mình lên.

Ở một số vị trí dốc cao, người đi trước phải thả dây xuống để những người phía sau lần theo mới có thể vượt qua. Không ít đoạn đi ngang sườn dốc, một bên là vách đất, một bên là vực sâu, chỉ cần trượt chân có thể ngã xuống vực.

Sau hơn 7 giờ leo liên tục, đến khoảng 13h40 ngày 19/4, cả nhóm lên tới đỉnh Tam Đảo Bắc, cao khoảng 1.592 m. Nghỉ ngơi ngắm cảnh vài chục phút, đến 14h cả nhóm bắt đầu xuống núi để kịp lúc trời còn sáng. Tuy nhiên, đường lên đã khó, đường xuống còn khó hơn do dốc, trơn, sơ sẩy là ngã.

Mệt, mồ hôi ướt đẫm áo, tóc bết vào trán, Tuấn Anh quyết định tách đoàn. Nam sinh suy nghĩ đơn giản "cả quả núi này chỉ có một đường xuống" nên ngồi lại nghỉ và dự định xuống sau. Khi tiếp tục di chuyển, sương mù dày lên, tầm nhìn giảm nhanh, các lối mòn nhỏ dần trở nên khó phân biệt.

Mẹ Tuấn Anh bật khóc khi tìm thấy con. Ảnh: Thanh Loan

Vài chục phút sau, Tuấn Anh nhận ra mình bị lạc. Điện thoại không có sóng, không có thiết bị định vị, không bản đồ, xung quanh chỉ là rừng rậm và những lối mòn chằng chịt. Sau phút hoảng hốt, cậu trấn tĩnh, quyết định men theo con suối vì "cứ đi theo suối thì sẽ xuống được chân núi".

Địa hình ven suối gập ghềnh hơn so với lối mòn. Nhiều đoạn đá trơn, dốc và bị chắn bởi cây rừng. Có đoạn đất ướt, chân lún sâu xuống bùn, buộc Tuấn Anh phải bám vào cây, dò từng bước để tránh trượt ngã. Nhiều lần cậu bị trượt chân, áo mưa rách, quần áo ướt, cái lạnh thấm vào cơ thể. Khi trời tối, nhiệt độ giảm nhanh, sương xuống dày khiến cậu càng lạnh hơn.

Nhận thấy không thể tiếp tục đi khi trời tối, Tuấn Anh tìm hốc đá ven suối trú tạm qua đêm. Cậu thu mình trong không gian hẹp để giữ ấm, dùng chai nhựa mang theo hứng nước suối uống dần. Thức ăn chỉ còn vài chiếc bánh chocopie, cậu chủ động chia nhỏ khẩu phần để cầm cự. Khi được tìm thấy, Tuấn Anh vẫn còn 4 chiếc bánh, dự tính sử dụng trong hai ngày tiếp theo.

Dù bị cô lập hoàn toàn giữa rừng, mất liên lạc, thiếu ăn và chịu lạnh trong hai đêm, Tuấn Anh cho biết không hoảng loạn. "Em khá tự tin, nghĩ rằng mình sẽ tìm được đường xuống", cậu nói. Ban đêm, cậu dừng lại nghỉ; ban ngày tiếp tục men theo suối, kiên định một hướng di chuyển.

Trong khi đó, khoảng 18h ngày 19/4, khi không thấy Tuấn Anh trở lại và không thể liên lạc, nhóm đi cùng đã trình báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, trạm cứu hộ được thiết lập tại chân núi, hàng trăm người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân được huy động tham gia tìm kiếm.

8 tổ tìm kiếm được thành lập. Tại trung tâm chỉ huy, các lực lượng sử dụng bản đồ vệ tinh để xác định khu vực nghi vấn, phân chia phạm vi và thống nhất phương án. Các tổ mang theo bộ đàm, đèn pin, thiết bị y tế, lương thực và sử dụng flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng. Hướng tìm kiếm chủ yếu được triển khai từ độ cao khoảng 1.600 m đổ xuống, bám theo khe suối, lối mòn.

8 đội xuyên đêm men theo các ngả tìm kiếm Tuấn Anh. Ảnh: Xã Đạo Trù

Chị Thanh Loan, thành viên một đội tìm kiếm, cho biết nhóm chị gồm 8 người xuất phát từ Mê Linh (Hà Nội) lúc 0h ngày 20/4, di chuyển gần 50 km xuyên đêm để kịp tham gia cứu hộ. Khi đến nơi, họ tập trung tại trung tâm chỉ huy, nhận nhiệm vụ rồi vào rừng ngay trong đêm.

Suốt đêm 20/4, các tổ tìm kiếm tỏa đi trong rừng, vừa di chuyển vừa phát loa gọi tên nạn nhân. Đến 7h15 ngày 21/4, khi một tổ tìm kiếm đang men theo suối và phát loa, Tuấn Anh lúc này đang đi theo dòng nước nghe thấy và lập tức đáp lại. Nhờ tín hiệu này, lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí và tiếp cận.

Nam sinh được tìm thấy trong trạng thái tỉnh táo nhưng kiệt sức sau hơn 37 giờ lạc trong rừng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết địa hình xã Đạo Trù dưới chân dãy Tam Đảo phức tạp, nhiều khe suối, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, lũ quét, sạt lở hoặc đuối nước, đặc biệt với những người thiếu kinh nghiệm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý vào các khu vực nguy hiểm, không tham gia các tour tự phát, cần chuẩn bị đầy đủ kỹ năng, trang thiết bị và tuân thủ quy định an toàn khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Gia Chính