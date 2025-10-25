Chính phủ yêu cầu giảm tới 2% lãi cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ

Ngành ngân hàng được yêu cầu giảm lãi vay 0,5-2% trong 3-6 tháng với dư nợ hiện hữu, đồng thời triển khai các gói tín dụng lãi suất thấp để địa phương phục hồi sản xuất.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 347 về các giải pháp trọng tâm nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11 (Matmo) ngày 24/10, nhằm nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, cho khách hàng bị thiệt hại. Ngành ngân hàng cần giảm lãi vay 0,5-2% trong 3-6 tháng với dư nợ hiện hữu, đồng thời triển khai các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn thông thường, để người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vùng thiệt phục hồi sản xuất.

Kho xưởng của hợp tác xã miến Việt Cường ở xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên, ngày 25/10. Ảnh: Hợp tác xã Việt Cường

Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định giảm lãi suất cho vay 2% mỗi năm với khách hàng vay vốn tại các địa phương bị ảnh hưởng. Việc giảm lãi áp dụng với các khoản vay có dư nợ tại ngân hàng này từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12, bảo đảm trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2025. Bên cạnh đó, ngân hàng cần rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, xử lý nợ bị rủi ro kịp thời, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các liên minh cấp tỉnh rà soát, nghiên cứu phương án khoanh, giãn nợ đối với các khoản vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam và quỹ hỗ trợ cấp tỉnh. Các khoản vay mới cần được xem xét để hợp tác xã có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tại địa phương, chính quyền được yêu cầu khẩn trương xác định mức độ thiệt hại về nhà cửa, đê điều, giao thông, điện, nước, hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, địa phương chủ động cân đối nguồn lực và huy động nguồn tài trợ khắc phục.

Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, các địa phương đề xuất theo quy định, gửi Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng bố trí dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ.

Bộ Tài chính chủ trì, bố trí nguồn ngân sách trung ương, kết hợp với địa phương để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Các bộ liên quan như Giáo dục và Đào tạo, Y tế phối hợp với địa phương khẩn trương sữa chữa trường, lớp, cơ sở khám chữa bệnh, khôi phục và ổn định hoạt động học tập, khám chữa bệnh.

Thêm vào đó, hai Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương sử dụng tối đa nguồn lực, gia cố các đoạn đê, kè xung yếu, bị hư hại nghiêm trọng, đồng thời khôi phục hạ tầng giao thông trên các tuyến huyết mạch, đặc biệt tại các khu vực dân cư bị cô lập sau bão, lũ.

10 tháng đầu năm, Việt Nam hứng chịu 11 cơn bão, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ trong 13 ngày (từ 22/9-3/10), ba cơn bão mạnh số 9, 10 và 11 tạo chuỗi thiên tai liên hoàn, gây tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ" hiếm thấy, khiến lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng.

Tính riêng ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), lượng mưa lớn trong hai ngày 6-7/10 khiến lũ trên các sông lên nhanh và vượt mức lịch sử, làm 239.000 nhà tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn bị ngập. Thái Nguyên là tỉnh thiệt hại nặng nhất, với gần 200.000 nhà bị ngập, thiệt hại hơn 12.200 tỷ đồng.

Thủy Trương