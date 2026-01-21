Chính phủ yêu cầu địa phương lên kịch bản để GDP tăng trên 10%

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quý và cả năm, phấn đấu đạt mục tiêu GDP tăng trên 10% năm nay.

Ngày 20/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Nghị quyết nêu 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, yếu tố trong nước có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen.

Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước 2026 từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Theo đó, các tỉnh, thành phố được giao rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP theo từng quý, chia theo 3 khu vực kinh tế. Các bộ ngành cũng phải có kịch bản riêng cho từng lĩnh vực quản lý. Các báo cáo gửi Bộ Tài chính trong tháng 2 để tổng hợp, theo dõi.

Cụm cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, ngày 20/1/2025. Ảnh: Lê Tân

Theo Nghị quyết, Chính phủ xác định yêu cầu đổi mới tư duy, quản trị và phân bổ nguồn lực, kết hợp các giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính, cùng với các thành phần kinh tế để tạo nguồn lực cho phát triển.

Chính phủ nhấn mạnh việc siết kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế gắn với tăng phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, các bộ ngành cần tiếp tục cắt giảm thủ tục, cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương hôm 8/1, lãnh đạo Hà Nội, TP HCM, Phú Thọ, Quảng Ngãi cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% năm nay.

Năm ngoái, theo số liệu do Cục Thống kê vừa công bố, GDP cả nước tăng 8,02% so với năm 2024. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng năm 2022 (8,12%) trong 15 năm qua. Trong đó, tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động 5,84-11,89%.

Cả nước có 20 tỉnh, thành ghi nhận GRDP tăng từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. Quảng Ninh, Hải Phòng cao nhất, lần lượt là 11,89% và 11,81%. Ngoài ra, nhóm này còn có Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Phương Dung