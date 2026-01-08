Nhiều địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Lãnh đạo Hà Nội, TP HCM, Phú Thọ, Quảng Ngãi cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% năm nay.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) thành phố năm 2025 đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Quy mô nền kinh tế của Thủ đô đạt trên 64 tỷ USD, trong khi thu ngân sách kỷ lục vượt 700.000 tỷ đồng (tăng 138% so với dự toán).

Theo ông Thắng, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% năm nay với tinh thần "làm ngay, nhanh, đúng và hiệu quả". Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển các dự án, công trình lớn, tạo động lực tăng trưởng thời gian tới. Các nút thắt về giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... cũng là những trọng tâm thành phố sẽ tháo gỡ, để tạo lực đẩy cho tăng trưởng.

"Hà Nội sẽ có các cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị", ông nói.

Các đại biểu tham gia hội nghị, ngày 8/1. Ảnh: VGP

Tương tự, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm nay, đưa GRDP bình quân đầu người lên mức 9.800 USD, tương đương hơn 255 triệu đồng. Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, kết quả của 2025 là tiền đề để thành phố hướng đến mục tiêu cao trong năm nay.

Năm ngoái, GRDP TP HCM tăng 8,03%, thu nhập bình quân đầu người 8.755 USD. Môi trường đầu tư được cải thiện với 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút FDI 8,1 tỷ USD.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, ông Được cho biết thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Thành phố cũng cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, đồng thời hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển. Trung tâm tài chính mới, 26 tầng được thành phố xây dựng tại Thủ Thiêm và hoàn thành vào 2027.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, ngày 8/1. Ảnh: Cổng thông tin UBND TP HCM

Tại hội nghị, một số địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi cũng chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng 2026.

Phú Thọ là địa phương có tăng trưởng GRDP 2025 cao nhất vùng trung du miền núi phía bắc, đứng thứ 4 toàn quốc, đạt 10,52%. Quy mô nền kinh tế đạt 16 tỷ USD, đứng thứ 6 với động lực tăng trưởng chính đến từ khu vực công nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển, huy động các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay.

Trong khi đó, Quảng Ngãi dẫn đầu 6 tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về tăng trưởng 2025. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng 10%. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi... là những giải pháp được địa phương tiếp tục thực hiện trong 2026.

Năm ngoái, theo số liệu do Cục Thống kê vừa công bố, GDP cả nước tăng 8,02% so với năm 2024. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng năm 2022 (8,12%) trong 15 năm qua. Trong đó, tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động 5,84-11,89%.

Cả nước có 20 tỉnh, thành ghi nhận GRDP tăng từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. Quảng Ninh, Hải Phòng cao nhất, lần lượt là 11,89% và 11,81%. Ngoài ra, nhóm này còn có Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Một góc trung tâm TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), việc duy trì đà tăng trưởng GRDP của các địa phương thời gian tới đối diện nhiều khó khăn, xuất phát từ yếu tố bên ngoài lẫn nội tại. Chẳng hạn, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí logistics gia tăng và nguy cơ gián đoạn cục bộ chuỗi cung ứng vẫn hiện hữu. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư toàn cầu phục hồi chưa đồng đều, tiếp tục hạn chế dư địa tăng trưởng trong ngắn hạn.

Ở trong nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương còn chậm, làm giảm hiệu ứng lan tỏa của đầu tư với tăng trưởng kinh tế. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, thanh khoản thấp, tác động tiêu cực đến các ngành liên quan như xây dựng, vật liệu và dịch vụ tài chính. Ngoài ra, thiên tai tại một số địa phương gây gián đoạn sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan này nhìn nhận việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới là yêu cầu cấp thiết. "Các địa phương có mức tăng trưởng trung bình hoặc thấp hơn mục tiêu 2025 cần tập trung nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ cho doanh nghiệp", Cục Thống kê khuyến nghị.

Các địa phương cũng cần kích thích tiêu dùng nội địa và khai thác hiệu quả hơn các dư địa tăng trưởng sẵn có.

Phương Dung