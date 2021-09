Chính phủ yêu cầu bổ sung giới hạn ethylene oxide trong thực phẩm

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu, giới hạn ethylene oxide trong thực phẩm.

Yêu cầu này được Phó thủ tướng đưa ra sau khi xem xét báo cáo xác minh thông tin mỳ Hảo Hảo nhiễm chất ethylene oxide của Bộ Công Thương.

Hiện Việt Nam chưa có quy định về cho phép hay cấm sử dụng ethylene oxide trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng chất này trong thực phẩm. Do đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn chất ethylene oxide, bảo đảm an toàn với sản phẩm thực phẩm.

Bộ Y tế chủ trì, cùng các Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công Thương rà soát, cập nhật và thông tin về yêu cầu, mức giới hạn các chất hạn chế sử dụng, chất cấm... trong sản phẩm thực phẩm, phù hợp với yêu cầu các nước nhập khẩu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sản phẩm mỳ Hảo Hảo của Acecook Việt Nam nhiễm chất ethylene oxide để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Chia sẻ với VnExpress, ông Trần Việt Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, việc kiểm nghiệm các sản phẩm mỳ ăn liền sẽ được cơ quan quản lý thực hiện trên diện rộng, không chỉ với sản phẩm của Acecook hay Thiên Hương. Tuy nhiên, quá trình này sẽ mất thêm thời gian chứ "không thể làm trong ngày một, ngày hai".

Sản phẩm mỳ tôm chua cay Hảo Hảo của Acecook Việt Nam bán tại thị trường Việt Nam.

Hôm qua (12/9), Acecook Việt Nam phát đi thông cáo cho biết, đã đưa sản phẩm mỳ Hảo Hảo tôm chua cay, miến Good xuất khẩu và bán ở thị trường trong nước đi kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm của họ cho thấy, mỳ Hảo Hảo tôm chua cay bán tại thị trường Việt Nam không có ethylene oxide (với phép thử có giới hạn phát hiện là 0,003 mg/kg), nhưng có một lượng nhỏ 2-chloroetanol (2- CE, chất chuyển hoá từ ethylene oxide) với hàm lượng 1,17 mg/kg. Theo Acecook Việt Nam, hàm lượng 2-CE trong mỳ Hảo Hảo tôm chua cay thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn của Mỹ, Canada (940 mg/kg) và một số quốc gia khác.

Do đó, phía doanh nghiệp cho rằng, mỳ Hảo Hảo tôm chua cay bán tại thị trường trong nước hoàn toàn đạt tiêu chuẩn theo quy định Việt Nam, đảm bảo an toàn.

Việc tiêu thụ sản phẩm bị nhiễm ethylene oxide không gây nguy hiểm cấp tính, nhưng có thể có các vấn đề về sức khoẻ nếu sử dụng trong thời gian dài.

Anh Minh